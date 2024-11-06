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Смешные украинские мемы о выборах в США и победе Трампа (фото)

Среда 06 ноября 2024 18:45
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Смешные украинские мемы о выборах в США и победе Трампа (фото) Как украинцы отреагировали на победу Трампа в мемамх (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В США избрали нового президента и им стал Дональд Трамп. И хотя подсчет голосов продолжается, уже известно, что он набрал 277 голосов из 270 нужных и одержал победу во всех ключевых штатах. Украинцы мгновенно отреагировали на эту новость - мемами и всевозможными сообщениями в соцсетях.

РБК-Украина (проект Styler) собрала самые смешные шутки и картинки, которыми украинцы описывают свое отношение к новоизбранному президенту США.

Результат выборов в США не стал неожиданностью, потому что было ясно, что шансы у Трампа очень велики. И уже утром соцсети разразились мемами, картинками и шутками о его победе.

От мировых трендов не отстают и украинцы, которые по-разному реагируют на эту новость: для кого-то почти уже "конец света" и начало третьей мировой, а кто-то ставится спокойнее и предлагает другим просто набраться терпения, заниматься своими делами и не беспокоиться из-за избрания Трампа. Смешные украинские мемы о выборах в США и победе Трампа (фото)Смешные украинские мемы о выборах в США и победе Трампа (фото)Смешные украинские мемы о выборах в США и победе Трампа (фото)Смешные украинские мемы о выборах в США и победе Трампа (фото)Смешные украинские мемы о выборах в США и победе Трампа (фото)

Как украинцы реагируют на победу Трампа (скриншоты)

Украинцы уже успели пошутить, что Трамп пообещал закончить войну через 24 часа и напомнили, что счет времени пошел. А еще вспомнили старые и призабытые мемы с новоизбранным президентом США.

Смешные украинские мемы о выборах в США и победе Трампа (фото)Смешные украинские мемы о выборах в США и победе Трампа (фото)Смешные украинские мемы о выборах в США и победе Трампа (фото)Смешные украинские мемы о выборах в США и победе Трампа (фото)Смешные украинские мемы о выборах в США и победе Трампа (фото)Смешные украинские мемы о выборах в США и победе Трампа (фото)Смешные украинские мемы о выборах в США и победе Трампа (фото)Смешные украинские мемы о выборах в США и победе Трампа (фото)Смешные украинские мемы о выборах в США и победе Трампа (фото)Смешные украинские мемы о выборах в США и победе Трампа (фото)

Как украинцы реагируют на победу Трампа (скриншоты)

Ранее мы писали, что нашумевший прогноз "Симпсонов" о выборах в США не сбылся.

А еще рассказывали о том, как 78-летний Дональд Трамп держит себя в форме.

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