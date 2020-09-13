Смертельные пожары в США: над Калифорнией пронесся огненный торнадо (видео)

Масштабные лесные пожары на западе США уже забрали жизни 28 человек, и больше всего жертв - в штате Калифорния, где число погибших достигло 19. Из-за огненной стихии эвакуируют сотни тысяч жителей.

Кроме крайне опасного для людей дыма от пламени также зафиксировали возникновение огненного смерча, который появился из-за сильного ветра и пронесся над Калифорнией.

Видео торнадо из пламени сняли очевидцы, после чего ролик попал в сеть.

На кадрах видно, как гигантский столб из пламени и дыма кружится в ночном небе и продолжает расти. Метеорологи рекомендуют людям не медлить и поскорее покинуть районы, где бушует огненный вихрь.

Видео: В Калифорнии возник огненный смерч

Торнадо из пламени возникают при объединении множества очагов горения. Воздух над ним сильно нагревается и начинает подыматься вверх, и в этот процесс втягиваются холодные воздушные массы, которые еще сильнее раздувают пламя. Также при этом образуются устойчивые центростремительные потоки высотой до 5 км. Раскаленный до 500-800 градусов (по Цельсию) воздух вращается с ураганными скоростями. Все поблизости эпицентра огненного смерча сгорает или плавится.

Напомним, что недавно были опубликованы фото и видео с места масштабных пожаров в США.

Также сообщалось, что пожары в Калифорнии стали самыми крупными в истории штата.