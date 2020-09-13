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Смертельні пожежі в США: над Каліфорнією пронісся вогняний торнадо (відео)

Автор: Володимир Костирін

У Каліфорнії з'являються вогняні смерчі

Масштабні лісові пожежі на заході США вже забрали життя 28 людей, і найбільше жертв - у штаті Каліфорнія, де кількість загиблих досягла 19. Через вогняну стихію евакуюють сотні тисяч жителів.

Крім вкрай небезпечного для людей диму від полум'я також зафіксували виникнення вогняного смерчу, який утворився через сильний вітер і пронісся над Каліфорнією.

Відео торнадо з полум'я зняли очевидці, після чого ролик потрапив у мережу.

На кадрах видно, як гігантський стовп з полум'я і диму обертається в нічному небі та продовжує зростати. Метеорологи радять людям не зволікати та скоріше залишити райони, де вирує вогняний вихор.

Відео: В Каліфорнії виник вогненний смерч

Торнадо з полум'я виникають при об'єднанні великої кількості вогнищ горіння. Повітря над ним сильно нагрівається і починає підійматися вгору, і в цей процес втягуються холодні повітряні маси, які ще сильніше роздмухують полум'я. Також при цьому утворюються стійкі доцентрові потоки заввишки до 5 км. Розпечене до 500-800 градусів (за Цельсієм) повітря обертається з ураганними швидкостями. Усе поблизу епіцентру вогняного смерчу згорає або плавиться.

Нагадаємо, що нещодавно були опубліковані фото і відео з місця масштабних пожеж у США.

Також повідомлялося, що пожежі в Каліфорнії стали найбільшими в історії штату.

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