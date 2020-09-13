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Выросло число жертв пожаров на западе США

Калифорния, Воскресенье 13 сентября 2020 03:19
Выросло число жертв пожаров на западе США
Фото: пожар в Калифорнии (twitter.com)
Автор: Артур Родивилов

Число жертв лесных пожаров на западе США достигло 28. Десятки человек остаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает CNN.

Больше всего погибших в штате Калифорния. По подсчетам телеканала, их число достигло 19. Также погибшие есть в штатах Орегон и Вашингтон.

На западе страны зарегистрировано около 100 пожаров. Дым представляет опасность для жителей Калифорнии, Орегона, Вашингтона и некоторых частей Айдахо. Власти эвакуируют сотни тысяч людей. Так, свои дома покинули более 500 тыс. жителей Орегона - это 10% населения штата.

Напомним, ранее сообщалось о 19 жертвах пожаров в Калифорнии.

Также были опубликованы фото и видео с места масштабных пожаров в Соединенных Штатах Америки.

Отметим, что пожары в Калифорнии стали самыми крупными в истории штата.

РБК-Украина писало, что в американском штате Калифорния вспыхнули сотни лесных пожаров

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