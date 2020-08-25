Пожары в Калифорнии стали крупнейшими в истории штата

Фото: пожар в Калифорнии (twitter.com mx wolf)

В результате пожаров уже погибли семь человек и еще 1,2 тысячи домохозяйств были разрушены

Губернатор Калифорнии (США) Гэвин Ньюсом назвал историческим сезон природных пожаров 2020 года. За неделю очаги возгораний в штате охватили территорию в более чем 4,8 тысячи кв. км.

Об этом сообщает Huffington Post.

По словам Ньюсома, всего в штате Калифорния от пожаров пострадали свыше 5,6 тысяч кв. км угодий, в то время, как в прошлом году очаги возгорания охватили свыше 226 кв. км, а за последние пять лет средняя площадь пострадавших от пожаров земель составляла примерно 1,8 тыс. кв. км в год.

По состоянию на сегодня два крупных очага возгорания в Северной Калифорнии - в округах Напа и Санта-Клара - охватили около 1,3 тысячи кв. км. Также известно, что в результате пожаров уже погибли семь человек и еще 1,2 тысячи домохозяйств были разрушены.

Еще более 170 тысяч жителей штата были вынуждены покинуть свои дома. Власти штата предоставили убежище 2,2 тысячи каліфорнийцам. Сейчас пожары в округе Напа сдержанные спасателями на 22%, а в округе Санта-Клара на 10%.

Напомним, ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния вспыхнули сотни лесных пожаров, однако через неделю пожар увеличился более чем в два раза.

Также ранее было известно лишь о 4 погибших в результате пожаров в Калифорнии; первые жертвы были зафиксированы в округах Напа и Солано.