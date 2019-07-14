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Масштабное ДТП под Полтавой унесло жизнь невинной женщины: все подробности (видео)

STYLERЖизнь    14.07.2019 - 11:29
Масштабное ДТП под Полтавой унесло жизнь невинной женщины: все подробности (видео)
Масштабное ДТП под Полтавой (фото: РБК-Украина)

Вследствие аварии пять человек получили травмы

13 июля на трассе вблизи села Бречковка под Полтавой произошло масштабное ДТП с участием Toyota и ВАЗ-2109. Движение по двухполосной дороге "Полтава-Сумы" на некоторое время было приостановлено. Соответствующее видео опубликовано в соцсети Facebook.

Отмечается, что Toyota на скорости шла на обгон по полосе противоположного движения. Не успев вернуться на свою полосу, машина ударилась в ВАЗ-2109. Toyota сразу же загорелась.

ДТП под Полтавой (видео: facebook.com/pvp.poltava)

В ДТП пятеро людей получили травмы - четверо взрослых и ребенок 11 лет. Одна женщина скончалась прямо в больнице.

 

ДТП под Полтавой (фото: facebook.com/pvp.poltava)

Правоохранители начали уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения). Часть статьи и ее санкцию определят после того, как полиция выяснит обстоятельства аварии и степень тяжести травм людей. 

Напомним, что в Киеве велосипедист сбил ребенка и скрылся.

Мы писали, что под Николаевом поезд сбил 3-летнего ребенка.

А также о том, что в международном аэропорту "Киев" произошло ЧП.

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