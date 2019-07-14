В Николаевской обл. автомобиль сбил группу детей-велосипедистов, есть пострадавшие

Фото: автомобиль сбил группу детей (novosti-n.org)

В результате инцидента пострадало 6 детей

В воскресенье, 14 июля, вблизи Николаева автомобиль въехал в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов, в результате чего пострадали 6 детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости N".

Как сообщается, автомобиль ВАЗ-21099 сбил группу учащихся-велосипедистов Николаевской детско-юношеской спортивной школы, которая проводила тренировку на автодороге Николаев-Снигиревка.

Отмечается, что водитель "ВАЗ" пытался выполнить обгон другого автомобиля, но не заметил грузовик КамАЗ, который двигался на встречу. Водитель "ВАЗа" совершил резкий маневр, чтобы вернуться на свою полосу, но не успел затормозить и врезался в группу велосипедистов. После столкновения автомобиль слетел в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 6 детей. Все пострадавшие - в возрасте от 14 до 17 лет. Детей госпитализировали в областную больницу.

Кроме того, в полиции сообщили, что по факту ДТП было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины, а именно - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавском районе в результате столкновения двух автомобилей погиб человек. Кроме того, еще четверо людей пострадали. Среди пострадавших - малолетний ребенок, сейчас он в тяжелом состоянии. Столкновение произошло в результате выезда автомобиля Toyota Corolla на встречную полосу. Полиция открыла уголовное производство.