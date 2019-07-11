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В Ивано-Франковской области в ДТП погибли двое детей

Новости » Происшествия    11.07.2019 - 09:24
В Ивано-Франковской области в ДТП погибли двое детей
Фото: место ДТП (facebook.com)

В результате ДТП в Ивано-Франковской области также пострадали еще двое людей

В Ивано-Франковской области столкнулись два автомобиля, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое детей, еще двое людей травмированы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции области.

Авария произошла вчера около 21:00 часов вечера в селе Княжолука. На автодороге Н-10 "Стрый-Черновцы-Мамалыга" столкнулись Ford Focus и Kia Sportage.

"Как предварительно установили правоохранители, в результате лобового столкновения пассажиры Ford Focus - женщина, 1986 года рождения и двое детей 2014 и 2016 годов рождения были госпитализированы в реанимационное отделение Долинской ЦРБ. Во время оказания медицинской помощи дети скончались, женщина находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

В Ивано-Франковской области в ДТП погибли двое детейФото: место ДТП (facebook.com)

Также водитель автомобиля Kia Sportage был госпитализирован, а позже задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Полиция открыла уголовное производство.

Напомним, несколько дней назад на автотрассе Киев-Чоп столкнулись легковой автомобиль и военный автомобиль, в результате чего погибли двое военнослужащих.

РБК-Украина писало, что на автодороге Киев-Ковель произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием четырех автомобилей и одного микроавтобуса. ДТП произошло с участием автомобилей Volkswagen Golf, Hyundai Accent, Skoda Octavia, Lexus GX 470 и автобуса "Рута".

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