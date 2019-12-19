Смертельная стрельба в центре Москвы: все подробности теракта и видео

Стрельбу в Москве открыл неизвестный из автомата Калашникова около 17:10 по киевскому времени. На данный момент известно о двух погибших, один из которых сам стрелок. Что произошло в Москве около здания ФСБ на Лубянке - в материале Styler.

Отметим, что в росСМИ изначально сообщалось о трех стрелках, но позже официальные источники подтвердили, что нападавший был один. В РФ вооруженное нападение уже квалифицировали как теракт.

Мужчина открыл стрельбу в приемной ФСБ, но в силовых структурах утверждается, что он не проникал в здание, а начал стрелять около него.

Под обстрел первым попал сотрудник ФСБ из службы охраны - 35-летний Константин Однолепков (ранее его называли сотрудником ДПС). Пуля попала ему в голову, он скончался в машине скорой медпомощи. К слову, прохожие сами останавливали карету скорой, которая по случайному совпадению в момент стрельбы проезжала рядом. Но спасти жизнь человеку не удалось.

Ранение также получил сотрудник ФСБ Илья Фисенко. Он получил тяжелое ранение в голову, за его жизнь борются медики. Кроме того, случайный прохожий Павел Анисимов получил касательное ранение ноги. Его жизни ничего не угрожает.

После того, как стрелок открыл огонь у здания ФСБ, он пробежал около 300 метров до конца улицы Кузнецкий мост, где спрятался за колоннами одного из зданий, откуда отстреливался от прибывших силовиков. В 18:15 по киевскому времени стрелка ликвидировали, его личность устанавливается.

Стрельба в центре Москвы на Лубянке (видео Telegram-канала Mash)

Во время перестрелки людей эвакуировали в здания местных кафе, многие разбегались, прятались во дворах, услышав автоматные очереди.

"На улице начали стрелять, люди прятались за машины, но в кафе особо паники не было. Выключили свет, нас вывели в более безопасное место - в соседней двор. Здесь человек 30", - сказано в сообщении Telegram-канала Mash.

Очевидцы описывали нападавшего, как "мужика в черном с автоматом".

"Мы пошли в сторону Кузнецкого моста, через дорогу был мужик в черном с автоматом. Начал стрелять, убил ДПСника, пошел дальше. Мы убежали", - вспоминают очевидцы.

Стоит отметить, что в этот же день около 14:20 неизвестный растрелял мужчину в районе Марьино, он выжил. Правоохранители устанавливают связь между двумя этими происшествиями.