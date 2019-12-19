ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ФСБ квалифицировала стрельбу в Москве как теракт: что известно

Новости » Происшествия     19.12.2019 - 19:22
ФСБ квалифицировала стрельбу в Москве как теракт: что известно
Фото: стрельба в Москве (twitter.com/OrwellAtWork)

Стрелок действовал в одиночку

Федеральная служба безопасности Российской Федерации квалифицировала стрельбу в Москве как теракт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В российской спецслужбе отметили, что стрелок действовал в одиночку. Кроме этого в ФСБ заявили, что проникновения в здание спецслужбы не было.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Москвы около 17:00 по Киеву неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова вблизи здания ФСБ. По данным российских СМИ, стрельбу открыли в приемной офиса ФСБ, после чего стрелок выбежал на улицу.

На место стрельбы прибыли группы специального назначения и взрывотехники. Движение транспорта на улице Большая Лубянка было перекрыто.

Изначально сообщалось, что в результате стрельбы погибли три человека. Позже в правоохранительных органах РФ подтвердили гибель двоих - нападавший стрелок, а также один сотрудник Федеральной службы охраны ФСБ. Личность мужчины, устроившего стрельбу, на данный момент устанавливается.

В российском Минздраве сообщили, что двое сотрудников ФСБ получили тяжелые ранения в результате стрельбы в Москве.

Появилось видео с места стрельбы в Москве В центре Москвы неизвестный устроил стрельбу из автомата, есть жертвы
Новости Украины ФСБМоскваСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь