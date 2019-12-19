Путин во время перестрелки в центре Москвы поздравлял сотрудников ФСБ (видео)

Путин поздравлял ФСБ во время перестрелки в Москве (фото: kremlin.ru)

Путин выступил с речью перед ФСБ, когда в центре Москвы гремели выстрелы

Владимир Путин принял участие в праздничном концерте, который был приурочен ко Дню работника органов безопасности России. При этом в Москве возле головного офиса ФСБ на Лубянке произошла перестрелка, в ходе которой, есть пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал "Кремлевская прачка".

Праздничный концерт проходит в Большом кремлевском дворце, а сам праздник отмечается завтра, 20 декабря. Путин вышел на сцену и произнес торжественную речь, в которой рассказал о важной роли работников спецслужб в жизни России.

При этом российские СМИ сообщают о том, что во время своей речи Путин уже был осведомлен об инциденте в центре Москвы.

Напомним, что стрельба на Лубянке произошла сегодня, 19 декабря, вечером. В результате инцидента от полученных ранений скончался сотрудник ГИБДД. Сердце мужчины остановилось уже в карете скорой помощи. При этом число жертв обстрела достигло четырех человек.

Стрелок забаррикадировался в одном из зданий и осуществлял обстрел оттуда. К месту происшествия приехали спецназ и МЧС. Вокруг места перестрелки перекрыто движение, кроме того закрыты близлежащие здания.

Сообщается, что стрелявших было трое, одного из них удалось ликвидировать. Второй забаррикадировался на парковке, а о третьем ничего не известно. Российские правоохранители нашли гранату и рюкзак с неизвестным содержимым.