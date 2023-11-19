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Смерть фанатки на концерті Тейлор Свіфт. З'явилися нові подробиці трагедії

Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)
Автор: Іванна Пашкевич

Американська співачка Тейлор Свіфт відклала концерт у Ріо-де-Жанейро після смерті фанатки. Своє рішення зірка пояснила пекельною спекою, яка стоїть зараз у Бразилії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Нові подробиці трагедії на концерті Тейлор Свіфт

Нагадаємо, 23-річна прихильниця померла під час п'ятничного вечірнього шоу Свіфт.

Тейлор висловила співчуття родині дівчини, а згодом повідомила у своїх соцмережах, що наступний концерт не відбудеться.

Тейлор Свіфт перенесла концерт (фото: instagram.com/taylorswift)

"Я пишу це зі своєї роздягальні на стадіоні. Було прийнято рішення відкласти сьогоднішнє шоу через екстремальні температури у Ріо. Безпека і благополуччя моїх шанувальників, колег-виконавців і знімальної групи мають бути і завжди будуть на першому місці", - написала вона у stories.

Причина смерті Ани Клари Беневідес Мачадо, яка звернулася за медичною допомогою на олімпійському стадіоні "Нілтон Сантос", поки невідома.

Прокуратура Ріо-де-Жанейро почала кримінальне розслідування і повідомила, що проводиться дослідження її тіла.

Смерть фанаткы викликала шок у Бразилії. Дівчина здійснила свій перший переліт із центрально-західного регіону країни до Ріо, щоб подивитися виступ своєї улюбленої музикантки.

Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)

Вона активно ділилася фотографіями та відео подій із сім'єю через групу в месенджері, повідомили члени сім'ї новинному онлайн-сайту G1.

Смерть викликала обурення у шанувальників і політиків, які припустили, що це може бути пов'язано з високою температурою.

Глядачі концерту скаржилися на відсутність дозволу на занесення води на стадіон, незважаючи на задушливу погоду.

Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)

У зв'язку з цим федеральна влада оголосила, що тепер на концертах та інших великих заходах надаватимуть безоплатну воду, оскільки температура продовжує підвищуватися, і має відбутися проведення ще двох концертів.

Раніше ми розповідали, що прихильниця популярного британського співака після його концерту впала у кому.

Також ми писали, що відомий український режисер побився з російським актором.

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концертиРио-де-Жанейро