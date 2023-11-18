"Я не можу у це повірити". На концерті відомої американської співачки померла фанатка: що відомо
17 листопада на концерті американської співачки Тейлор Свіфт у місті Ріо Де Жанейро, Бразилія, сталася трагедія. Померла її фанатка - 23-річна Ана Клара Беневідес, серце якої зупинилося через сильну спеку. Дівчину швидко доправили у лікарню і намагалися реанімувати, проте врятувати її не вдалося.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на бразильську газету Fohla De Sao Paolo.
Що відомо про трагедію на концерті Тейлор Свіфт
У цей день було дуже спекотно і температура повітря на стадіоні сягала 100 градусів за Фаренгейтом (37,7°C).
У якийсь момент фанати почали просити про воду, і Свіфт звернулася до персоналу з проханням роздати їм її.
Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)
Повідомляється, що понад тисяча людей втратили свідомість під час шоу.
Через ситуацію, що склалася, артистка вирішила скоротити свій концерт.
Пізніше вона прокоментувала смерть своєї прихильниці в Instagram.
Знаменитість написала, що шокована тим, що сталося, і відчуває глибоку втрату.
Тейлор Свіфт прокоментувала смерть фанатки (фото: instagram.com/taylorswift)
"Я глибоко переживаю цю втрату і моє розбите серце співчуває її родині та друзям", - зізналася Тейлор.
Виконавиця також зазначила, що у неї немає деталей трагічної події, заявивши лише, що дівчина, якої не стало, була "неймовірно красивою і дуже молодою".
Ана Клара Беневідес (фото: instagram.com/anaclarabenevides1)
Незважаючи на подію, Тейлор планує продовжити свій тур Бразилією. Цими вихідними у неї заплановані ще два концерти у Ріо-де-Жанейро, а за тиждень вона виступить у Сан-Паулу.
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