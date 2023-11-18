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"Я не можу у це повірити". На концерті відомої американської співачки померла фанатка: що відомо

Субота 18 листопада 2023 14:10
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"Я не можу у це повірити". На концерті відомої американської співачки померла фанатка: що відомо Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)
Автор: Іванна Пашкевич

17 листопада на концерті американської співачки Тейлор Свіфт у місті Ріо Де Жанейро, Бразилія, сталася трагедія. Померла її фанатка - 23-річна Ана Клара Беневідес, серце якої зупинилося через сильну спеку. Дівчину швидко доправили у лікарню і намагалися реанімувати, проте врятувати її не вдалося.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на бразильську газету Fohla De Sao Paolo.

Що відомо про трагедію на концерті Тейлор Свіфт

У цей день було дуже спекотно і температура повітря на стадіоні сягала 100 градусів за Фаренгейтом (37,7°C).

У якийсь момент фанати почали просити про воду, і Свіфт звернулася до персоналу з проханням роздати їм її.

&quot;Я не можу у це повірити&quot;. На концерті відомої американської співачки померла фанатка: що відомо

Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)

Повідомляється, що понад тисяча людей втратили свідомість під час шоу.

Через ситуацію, що склалася, артистка вирішила скоротити свій концерт.

Пізніше вона прокоментувала смерть своєї прихильниці в Instagram.

Знаменитість написала, що шокована тим, що сталося, і відчуває глибоку втрату.

&quot;Я не можу у це повірити&quot;. На концерті відомої американської співачки померла фанатка: що відомо

Тейлор Свіфт прокоментувала смерть фанатки (фото: instagram.com/taylorswift)

"Я глибоко переживаю цю втрату і моє розбите серце співчуває її родині та друзям", - зізналася Тейлор.

Виконавиця також зазначила, що у неї немає деталей трагічної події, заявивши лише, що дівчина, якої не стало, була "неймовірно красивою і дуже молодою".

&quot;Я не можу у це повірити&quot;. На концерті відомої американської співачки померла фанатка: що відомо

Ана Клара Беневідес (фото: instagram.com/anaclarabenevides1)

Незважаючи на подію, Тейлор планує продовжити свій тур Бразилією. Цими вихідними у неї заплановані ще два концерти у Ріо-де-Жанейро, а за тиждень вона виступить у Сан-Паулу.

Нещодавно ми розповідали, що дівчина потрапила до лікарні із зовнішністю "жертви чуми" через популярний засіб для вій.

Також ми писали, що відома українська співачка потрапила у ДТП.

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