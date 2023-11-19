Відомий український режисер побився з російським актором: "Буваю нестримним"

Відомий український режисер Семен Горов згадав про бійку з російським актором Олексієм Паніним на проєкті "Зірка+Зірка", який виходив на телебаченні на початку 2000-х. За словами чоловіка, артист почувався імперцем, вважаючи, що може поводити себе в Україні, як заманеться.

Горов про роботу з російськими акторами

У проєкті "Зірка+зірка", який режисерував Семен Горов, російські виконавці виступали у парі з українськими.

Від росіян, каже чоловік, завжди відчувалося зверхнє ставлення. Вони приїжджали у Київ, як на дачу.

Семен Горов (фото: instagram.com/semengorov)

"З боку російських акторів завжди відчувалося зверхнє ставлення. Вони вважали Київ своєю дачею, де все так затишно, смачно та гостинно. І приїжджали як на дачу. Я почав це відчувати ще на початку 2000-х. Один час, за наївністю, мабуть, мені хотілося, щоб у тих мюзиклах прозирала просвітницька ідея, щоб люди з Росії знайомилися з українським. От з цього ми з командою виходили, працюючи в тих проєктах. Але поступово почало доходити до того, що нам казали прямо: от цього українського артиста прибираємо, ставимо російського. І я зрозумів, яка насправді мета цієї співпраці", - пригадав він.

Семен Горов (фото: instagram.com/semengorov)

Щодо бійки з Паніним, який має вкрай скандальну репутацію, ексчоловік Єгорової каже, що інцидент стався просто на знімальному майданчику.

"Він теж почувався імперцем, який може тут поводитися як заманеться… Зараз, коли бачу, як він бігає з українським прапором, думаю: ну і добре. Я вірю в те, що люди можуть змінюватися. Може, те, що я йому пику набив, теж трохи привело до тями. Я теж, зізнаюся, буваю нестримним, але працюю над цим. Ми ж живі люди, творчі. Уявити собі актора чи режисера без темпераменту неможливо, бо за це ми їх і любимо", - додав режисер.

Олексій Панін (фото: instagram.com/alexeypaninn)