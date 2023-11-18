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Прихильниця популярного британського співака після його концерту впала у кому: що сталось

Субота 18 листопада 2023 18:04
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Прихильниця популярного британського співака після його концерту впала у кому: що сталось Роббі Вільямс (фото: instagram.com/robbiewilliams)
Автор: Іванна Пашкевич

Днями у британського співака Роббі Вільямса відбувся концерт у Сіднеї, під час якого стався неприємний інцидент. Прихильниця артиста впала і була доставлена в лікарню. Зараз вона перебуває під наглядом лікарів у критичному стані.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Daily Telegraph.

Що відомо

Жінка у віці 70 років, яка є фанаткою музиканта, дістала травми обличчя та голови внаслідок падіння на стадіоні Allianz.

Прихильниця популярного британського співака після його концерту впала у кому: що сталось

Роббі Вільямс (фото: instagram.com/robbiewilliams)

Її доставили в лікарню, де надали медичну допомогу. Через серйозні ушкодження їй було застосовано штучну кому.

Ймовірно, прихильниця виконавця намагалася перелізти через сидіння на верхньому ярусі трибуни, після чого стався цей нещасний випадок.

Перед приїздом швидкої, відвідувач концерту, який виявився медичним працівником, надав їй першу допомогу.

Сам Роббі Вільямс поки не надав жодних коментарів з приводу інциденту. Однак він виклав кілька фото із виступу у своєму Instagram, зазначивши, що вечір був "незабутнім".

Прихильниця популярного британського співака після його концерту впала у кому: що сталось

Концерт Роббі Вільямса (фото: instagram.com/robbiewilliams)

Нещодавно трагедія сталася на концерті ще одної відомої виконавиці - Тейлор Свіфт. Померла її фанатка - 23-річна Ана Клара Беневідес.

Також ми розповідали, що DZIDZIO заспівав із незрячою дівчинкою-волонтеркою і розчулив до сліз.

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