Смерть фанатки на концерте Тейлор Свифт. Появились новые подробности трагедии

Новые подробности трагедии на концерте Тейлор Свифт

Напомним, 23-летняя поклонница скончалась во время пятничного вечернего шоу Свифт.

Тейлор выразила соболезнования семье девушки, а затем сообщила в своих соцсетях, что следующий концерт не состоится.

Тейлор Свифт перенесла концерт (фото: instagram.com/taylorswift)

"Я пишу это из своей раздевалки на стадионе. Было принято решение отложить сегодняшнее шоу из-за экстремальных температур в Рио. Безопасность и благополучие моих поклонников, коллег-исполнителей и съемочной группы должны быть и всегда будут на первом месте", - написала она в stories.

Причина смерти Аны Клары Беневидес Мачадо, обратившейся за медицинской помощью на олимпийском стадионе "Нилтон Сантос", пока неизвестна.

Прокуратура Рио-де-Жанейро возбудила уголовное расследование и сообщила, что проводится исследование ее тела.

Смерть фанатки вызвала шок в Бразилии. Девушка совершила свой первый перелет из центрально-западного региона страны в Рио, чтобы посмотреть выступление своего любимого музыканта.

Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)

Она активно делилась фотографиями и видео событий с семьей через группу в мессенджере, сообщили члены семьи новостному онлайн-сайту G1.

Смерть вызвала возмущение у поклонников и политиков, которые допустили, что это может быть связано с высокой температурой.

Зрители концерта жаловались на отсутствие разрешения на занесение воды на стадион, несмотря на удушающую погоду.

Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)

В связи с этим федеральные власти объявили, что теперь на концертах и других крупных мероприятиях будут предоставляться бесплатная вода, поскольку температура продолжает повышаться, и должно пройти еще два концерта.