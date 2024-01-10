Смажити не потрібно: як приготувати смачні котлети по-німецьки (відео)

Що знадобиться

Котлети вийдуть не такі жирні, як класичні, та більш ніжні.

Кулінар зазначив, що ці котлети можна їсти навіть при дотриманні дієти. Можна додати зелень та улюблені спеції.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

курячий фарш - 400 г

м'ясний фарш - 400 г

цибуля - 200 г

олія - до свого смаку

яйце куряче, жовток - 1 шт.

яйце куряче, ціле - 2 шт.

хліб - 90 г

молоко - 2,5%

зубчики часнику - 2 шт.

гірчиця - 2 ч.л

сіль, чорний перець та зелень - до свого смаку

Легкий спосіб приготування

Спочатку залийте хліб молоком, розкришіть руками та залиште на 10 хвилин.

Далі наріжте цибулю кубиками та підсмажте на сковороді. Все складіть у миску, додайте часник, сіль, зелень, гірчицю та спеції.

Додайте розмочений хліб, фарш, яйця та добре все перемішайте.

В кінці вологими руками сформуйте котлетки. Викладіть їх на застелене пергаментним папером деко, змажте жовтком та поставте у розігріту на 200°C духовку на 35-40 хвилин.

Рецепт приготування котлет без смаження (скриншот)