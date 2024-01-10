Смажити не потрібно: як приготувати смачні котлети по-німецьки (відео)

Улюбленою стравою багатьох є котлети. Однак, усім набридло стояти біля плити і смажити їх. Є рецепт приготування котлет, який порадує вас своєю простотою і швидкістю.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку кулінара Олексія Міля.
Котлети вийдуть не такі жирні, як класичні, та більш ніжні.
Кулінар зазначив, що ці котлети можна їсти навіть при дотриманні дієти. Можна додати зелень та улюблені спеції.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
Спочатку залийте хліб молоком, розкришіть руками та залиште на 10 хвилин.
Далі наріжте цибулю кубиками та підсмажте на сковороді. Все складіть у миску, додайте часник, сіль, зелень, гірчицю та спеції.
Додайте розмочений хліб, фарш, яйця та добре все перемішайте.
В кінці вологими руками сформуйте котлетки. Викладіть їх на застелене пергаментним папером деко, змажте жовтком та поставте у розігріту на 200°C духовку на 35-40 хвилин.
@mil_alexx_pp КОТЛЕТИ ПО-НІМЕЦЬКИ ⠀ час приготування: 50хв КБЖВ на 100г:К.156 Б.15.6 Ж.8.5 В.4.7 Прийом - обід перекус вага всієї порції - 1250г Нам знадобиться: 400г курячого фаршу 400г свино-яловичого фаршу 200г цибулі+олія для смаження 2 яйця + жовток яйця 90г хліба(у мене цільнозерновий) 100г молока 2 зубчики часнику 2ч.л гірчиці сіль, перець, зелень кропу та петрушки #котлеты #котлета #котлетырецепт #котлетки #котлетывдуховке #food #рецептиукраїнською #мясо La Dolce Vita - Fausto Papetti
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