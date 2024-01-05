Смачний та ситний сніданок з вчорашнього хліба: простий покроковий рецепт
Якщо залишився вчорашній хліб або батон, то можна приготувати приготуйте смачний і легкий сніданок. Він буде ситним та сподобається усій родині.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Апетитна мелодія".
Список інгредієнтів
Якщо у вашому холодильнику є ковбаса, сир і хліб, то приготуйте дуже простий сніданок - гарячі бутерброди. Знадобиться мінімум часу на приготування.
Для приготування потрібні такі інгредієнти:
- хліб
- ковбаса - 250 г
- сир - 150 г
- масло вершкове - 60 г
- яйця курячі - 4 шт.
- зелень - 20 г
Варто зазначити, що інгредієнти можна замінити на інші, які вам більше подобаються.
Легкий спосіб приготування
Спочатку хліб або батон розріжте горизонтально навпіл, в кожній половинці добре притисніть м’якуш. Далі деко застеліть пергаментом та викладіть на нього хліб.
Ковбасу наріжте кружальцями та розкладіть їх на половинках хліба. Яйця збийте з сіллю та акуратно вилийте на ковбасу.
Зверху все посипте тертим сиром і подрібненою зеленню. Запікайте при температурі 180°C 10-15 хвилин.
Як приготувати гарячі бутерброди (скриншот)
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