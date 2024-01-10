RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жарить не нужно: как приготовить вкусные котлеты по-немецки (видео)

Как приготовить котлеты без жарки (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Любимым блюдом многих есть котлеты. Однако всем надоело стоять у плиты и жарить их. Есть рецепт приготовления котлет, который порадует вас своей простотой и быстротой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу кулинара Алексея Миля.

Что понадобится

Котлеты получатся не такие жирные, как классические и более нежные.

Кулинар отметил, что эти котлеты можно есть даже при соблюдении диеты. Можно добавить зелень и любимые специи.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • куриный фарш - 400 г
  • мясной фарш - 400 г
  • лук - 200 г
  • масло - по своему вкусу
  • яйцо куриное, желток - 1 шт.
  • яйцо куриное, целое - 2 шт.
  • хлеб - 90 г
  • молоко - 2,5%
  • зубчики чеснока - 2 шт.
  • горчица - 2 ч.л
  • соль, черный перец и зелень - по вкусу

Легкий способ приготовления

Сначала залейте хлеб молоком, раскрошите руками и оставьте на 10 минут.

Затем нарежьте лук кубиками и поджарьте на сковороде. Все сложите в миску, добавьте чеснок, соль, зелень, горчицу и специи.

Добавьте размоченный хлеб, фарш, яйца и хорошо перемешайте.

В конце мокрыми руками сформируйте котлетки. Выложите их на застеленную пергаментной бумагой противень, смажьте желтком и поставьте в разогретую духовку на 200°C на 35-40 минут.

Рецепт приготовления котлет без жарки (скриншот)

@mil_alexx_pp КОТЛЕТИ ПО-НІМЕЦЬКИ ⠀ час приготування: 50хв КБЖВ на 100г:К.156 Б.15.6 Ж.8.5 В.4.7 Прийом - обід перекус вага всієї порції - 1250г Нам знадобиться: 400г курячого фаршу 400г свино-яловичого фаршу 200г цибулі+олія для смаження 2 яйця + жовток яйця 90г хліба(у мене цільнозерновий) 100г молока 2 зубчики часнику 2ч.л гірчиці сіль, перець, зелень кропу та петрушки #котлеты #котлета #котлетырецепт #котлетки #котлетывдуховке #food #рецептиукраїнською #мясо La Dolce Vita - Fausto Papetti

Ранее мы сообщали, как приготовить рыбные котлеты с "секретным" ингредиентом.

Также мы сообщали, как приготовить вкусный и сытный завтрак из вчерашнего хлеба.

Читайте РБК-Украина в Google News
приготування стравкотлетиприготування