Чи шкодить швидка зарядка батареї вашого телефона: відповідь експерта

Сучасні смартфони оснащені багатьма корисними функціями, які значно полегшують нам життя. До їх числа входить швидка зарядка. За допомогою неї заряд телефона можна швидко поповнити, якщо обмаль часу, наприклад, перед відключенням світла.

Про те, чи шкодить така зарядка мобільному пристрою, розповіли експерти сайту iTech.ua.

Як працює швидка зарядка

Під час активації швидкої зарядки до батареї телефона надходить підвищена потужність струму. Так акумулятор заряджається в рази швидше, ніж при стандартній зарядці. Більшість сучасних смартфонів підтримують таку опцію.

Для порівняння стандартна потужність зарядки - 5 Вт, швидка - завжди вище 10 Вт, а в деяких нових моделях смартфонів трапляється зарядка при 60 Вт.

Базові закони фізики кажуть, що чим вищий струм потрапляє в акумулятор, тим більше він буде нагріватися та менше часу працювати в перспективі. Однак розробники розв'язали цю проблему, використовуючи в смартфонах інноваційні батареї та якісні блоки живлення.

Коли батарея заряджена на 50-70%, потужність знижується, щоб уникнути перегріву. Тому чим ближче до 100%, то повільніше зростає заряд.

Чи не шкодить швидка зарядка телефону

Оскільки телефони виготовляють так, щоб додати цю функцію заряджання, то вона не шкодить акумулятору. Інакше розробка була б геть непрактичною та нелогічною.

У 2014 році вчені зі Стенфордського університету виявили, що електроди в акумуляторі рівномірно розподіляють енергію незалежно від швидкості заряду. Це означає, що швидка зарядка не вбиває батарею пристрою.

Проте щоб зробити її безпечною на всі 100%, експерти радять використовувати лише оригінальні кабель і блок живлення.