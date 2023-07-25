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Смак нагадує дитинство. Тримайте легкий рецепт сирної запіканки (відео)

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Вівторок 25 липня 2023 07:02
Смак нагадує дитинство. Тримайте легкий рецепт сирної запіканки (відео) Як приготувати сирну запіканку (колаж: Styler)
Автор: Наталя Коваль
Експерт: Алекс Міль

Сирна запіканка - чудова випічка, смак якої нагадає дитинство. Приготувати її вдома не складе вам труднощі, а ваше сімейство проситиме частіше радувати такою смакотою.

Рецептом поділився популярний фуд-блогер Алекс Міль у своєму Instagram.

Інгредієнти

Для приготування смачної сирної запіканки вам знадобляться:

  • кисломолочний сир 5% жирності - 600 г
  • яйця - 4 шт.
  • сметана 15% жирності - 250 г
  • цукор - 80 г
  • ванільний цукор - 5 г
  • суха манка - 60 г
  • лимонний сік або цедра -10 г
  • родзинки - 100 г

Як готувати

Спочатку розділіть чотири яйця на білки та жовтки. В миску до сиру додайте сметану та збийте блендером до однорідної маси. Після цього до суміші додайте манку, жовтки, лимонний та все змішайте до однорідної маси.

Далі змішайте білки, додайте цукор та далі збивайте до густої піни. Потім перелийте білки до сирної маси, за бажанням додайте родзинки та акуратно вимішайте.

У форму для запікання застеліть пергамент та змастіть всі стінки олією. Після цього вилийте сирну масу в деко та розрівняйте.

Відправте тісто в розігріту до 180 градусів духовку, приблизно на 45-60 хвилин, до рум’яності. Потім дістаємо сирну запіканку, за бажанням прикрашаємо ягодами. Готово!

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