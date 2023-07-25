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Вкус напоминает детство. Держите легкий рецепт творожной запеканки (видео)

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Вторник 25 июля 2023 07:02
Вкус напоминает детство. Держите легкий рецепт творожной запеканки (видео) Как приготовить творожную запеканку (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль
Эксперт: Алекс Миль

Сырная запеканка - отличная выпечка, вкус которой напомнит детство. Приготовить ее дома не составит вам труда, а ваше семейство будет просить чаще радовать таким лакомством.

Рецептом поделился популярный фуд-блогер Алекс Миль в своем Instagram.

Ингредиенты

Для приготовления вкусной творожной запеканки вам понадобятся:

  • творог 5% жирности - 600 г
  • яйца - 4 шт.
  • сметана 15% жирности - 250 г
  • сахар - 80 г
  • ванильный сахар - 5 г
  • сухая манка - 60 г
  • лимонный сок или цедра -10 г
  • изюм - 100 г

Как готовить

Сначала разделите четыре яйца на белки и желтки. В миску к творогу добавьте сметану и взбейте блендером до однородной массы. После этого к смеси добавьте манку, желтки, лимон и все смешайте до однородной массы.

Далее смешайте белки, добавьте сахар и взбивайте до густой пены. Затем перелейте белки к творожной массе, по желанию добавьте изюм и аккуратно вымешайте.

В форму для запекания застелите пергамент и смажьте все стенки маслом. После этого вылейте творожную массу в противень и разровняйте.

Отправьте тесто в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 45-60 минут до румяности. Затем достаем творожную запеканку, по желанию украшаем ягодами. Готово!

Раньше мы писали о том, как 30 минут приготовить сочную пиццу из кабачков.

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