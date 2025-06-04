Смак літа: 5 рецептів страв для вечері, які швидко готуються

Легкий грецький салат з тунця

Коли немає настрою та сил, то кращим варіантом стане швидкий салат. Єдине, що потрібно зробити - це нарізати огірки та помідори.

Інгредієнти (на 2 порції):

1 банка тунця у власному соку

2 середні помідори або 10-12 чері

1 огірок

1/2 червоної цибулі

1/2 болгарського перцю

50-70 г сиру фета (можна замінити бринзою)

10 оливок

1-2 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. лимонного соку

сіль, перець - за смаком

Помідори, огірок, перець та цибулю наріжте. Тунець розділіть на шматочки виделкою, а фету наріжте кубиками.

У великій мисці змішати всі овочі, додайте тунець, фету та оливки. Полийте оливковою олією та лимонним соком, додайте спеції. Акуратно перемішайте - і все готово!

Грецький салат з тунцем (фото: Freepik)

Салат з макаронами

Салат з макаронів - це швидкий та легкий варіант швидкої вечері.

Інгредієнти (на 2–3 порції):

макарони - 150 г

огірок свіжий - 1 шт

помідори черрі - 6-8 шт (або 1 великий помідор)

кукурудза консервована - 3 ст. л

сир твердий або фета - 100 г

зелень (кріп, петрушка) - за смаком

оливкова олія - 2 ст. ложки

сіль, перець - за смаком

лимонний сік або оцет - 1 ч. л

Відваріть макарони у підсоленій воді до стану "аль денте", злийте воду й промийте холодною водою. Наріжте овочі: огірок і помідори невеликими шматочками.

Сир наріжте кубиками або розкришить (якщо використовуєте фету). У великій мисці змішайте макарони, овочі, кукурудзу, сир та зелень.

Заправте оливковою олією, додайте сіль, перець, лимонний сік.

Салат з макаронами та овочами (фото: Freepik)

Салат з куркою, кіноа та полуницею

Цей легкий і смачний рецепт салату ідеально підходить для літнього обіду або вечері.

Інгредієнти:

1 склянка вареної кіноа (білої або суміші)

1 куряче філе (відварене, запечене або обсмажене)

1 склянка полуниці, нарізаної кубиками

1 авокадо, нарізаний кубиками

2 жмені листя шпинату або салату мікс

1/4 цибулі, тонко нарізаної

2-3 ст. л. волоських горіхів або фісташок (за бажанням)

сир фета

Для заправки:

2 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. бальзамічного оцту або лимонного соку

1 ч. л. меду

сіль і перець за смаком

Промийте кіноа та зваріть у співвідношенні 1:2 з водою (приблизно 15 хвилин). Курку наріжте на шматочки або розділіть руками на волокна. Змішайте у великій мисці кіноа, курку, полуницю, авокадо, зелень, цибулю та горіхи.

Для заправки з'єднайте всі інгредієнти в баночці або маленькій мисці. Полийте салат заправкою та обережно перемішайте.

Посипте сиром перед подачею.

Салат з куркою та полуницею (фото: Freepik)

Сендвіч з куркою капрезе

Курка капрезе - це страва, натхненна класичним італійським салатом "Капрезе", яка поєднує в собі соковите куряче філе, свіжі помідори, моцарелу та базилік. Все це зазвичай запікається або готується на сковороді й подається з бальзамічним соусом або глазур’ю.

Знадобляться такі інгредієнти:

2 булочки чи скибки хліба (ідеально - чіабата, багет або цільнозерновий хліб)

1 куряче філе

1-2 свіжі помідори

100 г моцарели

свіжий базилік (кілька листочків)

оливкова олія - 1 ст. л.

бальзамічний оцет - за бажанням

сіль, перець - за смаком

За бажанням можна використати соус песто для змащення хліба.

Курку посоліть, поперчіть і обсмажте на сковороді з невеликою кількістю оливкової олії до золотистої скоринки та наріжте тонкими скибками.

Помідори та моцарелу наріжте кружальцями.За бажанням підсмажте хліб на грилі або тостері. Змастіть хліб песто та викладіть шарами курка, помідор, моцарелу та листя базиліку.

Збризніть трохи оливковою олією і бальзамічним оцетом. Закрийте сендвіч другим шматком хліба та злегка притисніть.

Сендвіч з куркою (фото: Freepik)

Салат з кукурудзи та чорної квасолі

Цей салат чудово підходить як гарнір, легка вечеря.

Інгредієнти:

чорна квасоля - 1 банка

кукурудза - 1 банка

болгарський перець - 1 шт., нарізати кубиками

помідори чері - 10–12 шт., розрізати навпіл

червона цибуля - 1 шт., дрібно нарізати

зелень - за смаком

сік лайма або лимона - 2 ст. л

оливкова олія - 2 ст. л

сіль, чорний перець - за смаком

Змішайте в мисці чорну квасолю, кукурудзу, болгарський перець, помідори, цибулю та зелень.

Приготуйте заправку: змішайте сік лайма, оливкову олію, сіль, перець і (за бажанням) часник та чилі. Полийте заправкою салат і обережно перемішайте.

Дайте настоятись 10-15 хвилин у холодильнику для кращого смаку.

Салат з кукурудзи та фасолі (фото: Freepik)