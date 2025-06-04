Смак літа: 5 рецептів страв для вечері, які швидко готуються

З настанням літа все більше людей віддають перевагу легким та швидким у приготуванні стравам. У цей період популярності набирають рецепти вечерь із сезонними овочами, зеленню та легкими білками.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про рецепти легких страв для вечері, які зможе приготувати кожен.
Коли немає настрою та сил, то кращим варіантом стане швидкий салат. Єдине, що потрібно зробити - це нарізати огірки та помідори.
Інгредієнти (на 2 порції):
Помідори, огірок, перець та цибулю наріжте. Тунець розділіть на шматочки виделкою, а фету наріжте кубиками.
У великій мисці змішати всі овочі, додайте тунець, фету та оливки. Полийте оливковою олією та лимонним соком, додайте спеції. Акуратно перемішайте - і все готово!
Салат з макаронів - це швидкий та легкий варіант швидкої вечері.
Інгредієнти (на 2–3 порції):
Відваріть макарони у підсоленій воді до стану "аль денте", злийте воду й промийте холодною водою. Наріжте овочі: огірок і помідори невеликими шматочками.
Сир наріжте кубиками або розкришить (якщо використовуєте фету). У великій мисці змішайте макарони, овочі, кукурудзу, сир та зелень.
Заправте оливковою олією, додайте сіль, перець, лимонний сік.
Цей легкий і смачний рецепт салату ідеально підходить для літнього обіду або вечері.
Інгредієнти:
Для заправки:
Промийте кіноа та зваріть у співвідношенні 1:2 з водою (приблизно 15 хвилин). Курку наріжте на шматочки або розділіть руками на волокна. Змішайте у великій мисці кіноа, курку, полуницю, авокадо, зелень, цибулю та горіхи.
Для заправки з'єднайте всі інгредієнти в баночці або маленькій мисці. Полийте салат заправкою та обережно перемішайте.
Посипте сиром перед подачею.
Курка капрезе - це страва, натхненна класичним італійським салатом "Капрезе", яка поєднує в собі соковите куряче філе, свіжі помідори, моцарелу та базилік. Все це зазвичай запікається або готується на сковороді й подається з бальзамічним соусом або глазур’ю.
Знадобляться такі інгредієнти:
За бажанням можна використати соус песто для змащення хліба.
Курку посоліть, поперчіть і обсмажте на сковороді з невеликою кількістю оливкової олії до золотистої скоринки та наріжте тонкими скибками.
Помідори та моцарелу наріжте кружальцями.За бажанням підсмажте хліб на грилі або тостері. Змастіть хліб песто та викладіть шарами курка, помідор, моцарелу та листя базиліку.
Збризніть трохи оливковою олією і бальзамічним оцетом. Закрийте сендвіч другим шматком хліба та злегка притисніть.
Цей салат чудово підходить як гарнір, легка вечеря.
Інгредієнти:
Змішайте в мисці чорну квасолю, кукурудзу, болгарський перець, помідори, цибулю та зелень.
Приготуйте заправку: змішайте сік лайма, оливкову олію, сіль, перець і (за бажанням) часник та чилі. Полийте заправкою салат і обережно перемішайте.
Дайте настоятись 10-15 хвилин у холодильнику для кращого смаку.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Today та Shuba.