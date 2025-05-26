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Корисно і смачно: топ-6 салатів з редискою, які має спробувати кожен

Понеділок 26 травня 2025 14:28
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Корисно і смачно: топ-6 салатів з редискою, які має спробувати кожен Рецепти корисних салатів з редискою (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Редиска - справжній універсальний овоч, який надає стравам свіжості, пікантності та яскравості. Її можна додати до багатьох салатів та отримати справжній заряд вітамінів.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про шість найсмачніших і несподіваних рецептів із редискою, які варто спробувати вже сьогодні.

Редиска з курячим філе

Інгредієнти:

  • ﻿﻿редиска - 5 шт.
  • ﻿﻿відварене куряче філе - 150 г
  • ﻿﻿огірок - 1 шт.
  • ﻿﻿кріп - 1 пучок
  • йогурт - 2 ст. ложки

Відваріть куряче філе у підсоленій воді до готовності. Остудіть та наріжте кубиками.

Далі редиску та огірок наріжте тонкими кружальцями. Кріп дрібно поріжте, додайте йогурт і змішайте всі інгредієнти в одній мисці.

Корисно і смачно: топ-6 салатів з редискою, які має спробувати коженСалат редиска з курячим філе (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Редиска з тунцем

Інгредієнти:

  • редиска - 5 шт.
  • ﻿﻿консервований тунець у власному сокові - 1 банка
  • ﻿﻿варені яйця - 2 шт.
  • ﻿﻿зелень - 1 пучок
  • ﻿﻿йогурт - 2 ст. ложки

Редиску і зелень добре промийте і наріжте. Яйця зваріть, очистіть і наріжте кубиками, а тунець розімніть виделкою. Покладіть всі інгредієнти в салатницю, додайте спеції, йогурт та розмішайте.

Корисно і смачно: топ-6 салатів з редискою, які має спробувати коженРедиска з тунцем (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Редиска із сиром і яйцями

Інгредієнти:

  • ﻿﻿редиска - 5 шт.
  • ﻿﻿сир кисломолочний - 150 г
  • ﻿﻿варені яйця - 2 шт.
  • ﻿﻿часник - 1 зубчик
  • ﻿﻿йогурт - 2 ст. ложки

Редиску добре промийте та наріжте тонкими кружечками або півкільцями. Яйця відваріть круто (10 хвилин після закипання), охолодіть, очистіть і наріжте кубиками.

Решту інгредієнтів додайте у миску та посоліть. Заправте салат йогуртом, при бажанні додайте подрібнену зелень.

Перемішайте - і салат готовий до подачі.

Корисно і смачно: топ-6 салатів з редискою, які має спробувати коженРедиска з сиром та яйцями (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Маринована редиска

Інгредієнти:

  • ﻿﻿редиска - 250г
  • ﻿﻿зелень - 2 ст. ложки
  • ﻿﻿сіль - 1/4 чайної ложки
  • ﻿﻿цукор - 1/4 чайної ложки
  • ﻿﻿олія - 1 ст.л.
  • сік лимона - 1 ст.л.
  • ﻿﻿часник - 1 зубчик
  • ﻿﻿чорний мелений перець за смаком
  • ﻿﻿вода - 15 мл

Всі інгредієнти потрібно змішати разом та залишити на дві години в маринаді під кришкою

Корисно і смачно: топ-6 салатів з редискою, які має спробувати коженМаринована редиска (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Салат "Весняна легкість"

Інгредієнти:﻿﻿

  • помідори - 250 г
  • ﻿﻿редис - 150 г
  • ﻿﻿огірок - 150 г
  • ﻿﻿цибуля ріпчаста червона - 80 г
  • ﻿﻿листя салату - 50 г
  • ﻿﻿оливкова олія - 1 ст.л.
  • ﻿﻿сіль, перець до смаку

Листя салату промити, обсушити та порвати руками на великі шматки. Редиску, цибулю, помідори й огірки нарізати. У великій мисці змішати всі овочі. Додати сіль, перець та заправити оливковою олією.

Обережно перемішати і подавати одразу.

Корисно і смачно: топ-6 салатів з редискою, які має спробувати коженСалат "Весняна легкість" (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Салат з редискою і кукурудзою

Інгредієнти:

  • ﻿﻿редиска - 100 г
  • ﻿﻿огірок - 100 г
  • ﻿﻿яйця - 2 шт.
  • ﻿﻿йогурт - 2 ст. ложки
  • ﻿﻿кукурудза консервована - 100 г
  • ﻿﻿зелень - 30 г
  • ﻿﻿сіль, перець чорний мелений - за смаком

Редиску помити й нарізати тонкими кружальцями або півкільцями. Огірок, зелень і яйця нарізати. Злити рідину з кукурудзи і змішати всі інгредієнти в мисці.

Заправити йогуртом, посолити й поперчити за смаком. Добре перемішати та подавати охолодженим.

Корисно і смачно: топ-6 салатів з редискою, які має спробувати коженСалат з редискою та кукурудзою (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Людмили Паламарчук та сайт Good food.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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