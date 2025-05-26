Корисно і смачно: топ-6 салатів з редискою, які має спробувати кожен
Редиска - справжній універсальний овоч, який надає стравам свіжості, пікантності та яскравості. Її можна додати до багатьох салатів та отримати справжній заряд вітамінів.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про шість найсмачніших і несподіваних рецептів із редискою, які варто спробувати вже сьогодні.
Редиска з курячим філе
Інгредієнти:
- редиска - 5 шт.
- відварене куряче філе - 150 г
- огірок - 1 шт.
- кріп - 1 пучок
- йогурт - 2 ст. ложки
Відваріть куряче філе у підсоленій воді до готовності. Остудіть та наріжте кубиками.
Далі редиску та огірок наріжте тонкими кружальцями. Кріп дрібно поріжте, додайте йогурт і змішайте всі інгредієнти в одній мисці.
Салат редиска з курячим філе (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Редиска з тунцем
Інгредієнти:
- редиска - 5 шт.
- консервований тунець у власному сокові - 1 банка
- варені яйця - 2 шт.
- зелень - 1 пучок
- йогурт - 2 ст. ложки
Редиску і зелень добре промийте і наріжте. Яйця зваріть, очистіть і наріжте кубиками, а тунець розімніть виделкою. Покладіть всі інгредієнти в салатницю, додайте спеції, йогурт та розмішайте.
Редиска з тунцем (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Редиска із сиром і яйцями
Інгредієнти:
- редиска - 5 шт.
- сир кисломолочний - 150 г
- варені яйця - 2 шт.
- часник - 1 зубчик
- йогурт - 2 ст. ложки
Редиску добре промийте та наріжте тонкими кружечками або півкільцями. Яйця відваріть круто (10 хвилин після закипання), охолодіть, очистіть і наріжте кубиками.
Решту інгредієнтів додайте у миску та посоліть. Заправте салат йогуртом, при бажанні додайте подрібнену зелень.
Перемішайте - і салат готовий до подачі.
Редиска з сиром та яйцями (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Маринована редиска
Інгредієнти:
- редиска - 250г
- зелень - 2 ст. ложки
- сіль - 1/4 чайної ложки
- цукор - 1/4 чайної ложки
- олія - 1 ст.л.
- сік лимона - 1 ст.л.
- часник - 1 зубчик
- чорний мелений перець за смаком
- вода - 15 мл
Всі інгредієнти потрібно змішати разом та залишити на дві години в маринаді під кришкою
Маринована редиска (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Салат "Весняна легкість"
Інгредієнти:
- помідори - 250 г
- редис - 150 г
- огірок - 150 г
- цибуля ріпчаста червона - 80 г
- листя салату - 50 г
- оливкова олія - 1 ст.л.
- сіль, перець до смаку
Листя салату промити, обсушити та порвати руками на великі шматки. Редиску, цибулю, помідори й огірки нарізати. У великій мисці змішати всі овочі. Додати сіль, перець та заправити оливковою олією.
Обережно перемішати і подавати одразу.
Салат "Весняна легкість" (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Салат з редискою і кукурудзою
Інгредієнти:
- редиска - 100 г
- огірок - 100 г
- яйця - 2 шт.
- йогурт - 2 ст. ложки
- кукурудза консервована - 100 г
- зелень - 30 г
- сіль, перець чорний мелений - за смаком
Редиску помити й нарізати тонкими кружальцями або півкільцями. Огірок, зелень і яйця нарізати. Злити рідину з кукурудзи і змішати всі інгредієнти в мисці.
Заправити йогуртом, посолити й поперчити за смаком. Добре перемішати та подавати охолодженим.
Салат з редискою та кукурудзою (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Людмили Паламарчук та сайт Good food.
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