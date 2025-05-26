Корисно і смачно: топ-6 салатів з редискою, які має спробувати кожен

Редиска - справжній універсальний овоч, який надає стравам свіжості, пікантності та яскравості. Її можна додати до багатьох салатів та отримати справжній заряд вітамінів.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про шість найсмачніших і несподіваних рецептів із редискою, які варто спробувати вже сьогодні.

Редиска з курячим філе

Інгредієнти:

﻿﻿редиска - 5 шт.

﻿﻿відварене куряче філе - 150 г

﻿﻿огірок - 1 шт.

﻿﻿кріп - 1 пучок

йогурт - 2 ст. ложки

Відваріть куряче філе у підсоленій воді до готовності. Остудіть та наріжте кубиками.

Далі редиску та огірок наріжте тонкими кружальцями. Кріп дрібно поріжте, додайте йогурт і змішайте всі інгредієнти в одній мисці.

Салат редиска з курячим філе (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Редиска з тунцем

Інгредієнти:

редиска - 5 шт.

﻿﻿консервований тунець у власному сокові - 1 банка

﻿﻿варені яйця - 2 шт.

﻿﻿зелень - 1 пучок

﻿﻿йогурт - 2 ст. ложки

Редиску і зелень добре промийте і наріжте. Яйця зваріть, очистіть і наріжте кубиками, а тунець розімніть виделкою. Покладіть всі інгредієнти в салатницю, додайте спеції, йогурт та розмішайте.

Редиска з тунцем (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Редиска із сиром і яйцями

Інгредієнти:

﻿﻿редиска - 5 шт.

﻿﻿сир кисломолочний - 150 г

﻿﻿варені яйця - 2 шт.

﻿﻿часник - 1 зубчик

﻿﻿йогурт - 2 ст. ложки

Редиску добре промийте та наріжте тонкими кружечками або півкільцями. Яйця відваріть круто (10 хвилин після закипання), охолодіть, очистіть і наріжте кубиками.

Решту інгредієнтів додайте у миску та посоліть. Заправте салат йогуртом, при бажанні додайте подрібнену зелень.

Перемішайте - і салат готовий до подачі.

Редиска з сиром та яйцями (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Маринована редиска

Інгредієнти:

﻿﻿редиска - 250г

﻿﻿зелень - 2 ст. ложки

﻿﻿сіль - 1/4 чайної ложки

﻿﻿цукор - 1/4 чайної ложки

﻿﻿олія - 1 ст.л.

сік лимона - 1 ст.л.

﻿﻿часник - 1 зубчик

﻿﻿чорний мелений перець за смаком

﻿﻿вода - 15 мл

Всі інгредієнти потрібно змішати разом та залишити на дві години в маринаді під кришкою

Маринована редиска (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Салат "Весняна легкість"

Інгредієнти:﻿﻿

помідори - 250 г

﻿﻿редис - 150 г

﻿﻿огірок - 150 г

﻿﻿цибуля ріпчаста червона - 80 г

﻿﻿листя салату - 50 г

﻿﻿оливкова олія - 1 ст.л.

﻿﻿сіль, перець до смаку

Листя салату промити, обсушити та порвати руками на великі шматки. Редиску, цибулю, помідори й огірки нарізати. У великій мисці змішати всі овочі. Додати сіль, перець та заправити оливковою олією.

Обережно перемішати і подавати одразу.

Салат "Весняна легкість" (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Салат з редискою і кукурудзою

Інгредієнти:

﻿﻿редиска - 100 г

﻿﻿огірок - 100 г

﻿﻿яйця - 2 шт.

﻿﻿йогурт - 2 ст. ложки

﻿﻿кукурудза консервована - 100 г

﻿﻿зелень - 30 г

﻿﻿сіль, перець чорний мелений - за смаком

Редиску помити й нарізати тонкими кружальцями або півкільцями. Огірок, зелень і яйця нарізати. Злити рідину з кукурудзи і змішати всі інгредієнти в мисці.

Заправити йогуртом, посолити й поперчити за смаком. Добре перемішати та подавати охолодженим.

Салат з редискою та кукурудзою (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)