Вкус лета: 5 рецептов блюд для ужина, которые быстро готовятся

С наступлением лета все больше людей отдают предпочтение легким и быстрым в приготовлении блюдам. В этот период популярность набирают рецепты ужинов с сезонными овощами, зеленью и легкими белками.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о рецептах легких блюд для ужина, которые сможет приготовить каждый.
Когда нет настроения и сил, то лучшим вариантом станет быстрый салат. Единственное, что нужно сделать - это нарезать огурцы и помидоры.
Ингредиенты (на 2 порции):
Помидоры, огурец, перец и лук нарежьте. Тунец разделите на кусочки вилкой, а фету нарежьте кубиками.
В большой миске смешайте все овощи, добавьте тунец, фету и оливки. Полейте оливковым маслом и лимонным соком, добавьте специи. Аккуратно перемешайте - и все готово!
Салат из макарон - это быстрый и легкий вариант быстрого ужина.
Ингредиенты (на 2-3 порции):
Отварите макароны в подсоленной воде до состояния "аль денте", слейте воду и промойте холодной водой. Нарежьте овощи: огурец и помидоры небольшими кусочками.
Сыр нарежьте кубиками или раскрошите (если используете фету). В большой миске смешайте макароны, овощи, кукурузу, сыр и зелень.
Заправьте оливковым маслом, добавьте соль, перец, лимонный сок.
Этот легкий и вкусный рецепт салата идеально подходит для летнего обеда или ужина.
Ингредиенты:
Для заправки:
Промойте киноа и сварите в соотношении 1:2 с водой (примерно 15 минут). Курицу нарежьте на кусочки или разделите руками на волокна. Смешайте в большой миске киноа, курицу, клубнику, авокадо, зелень, лук и орехи.
Для заправки соедините все ингредиенты в баночке или маленькой миске. Полейте салат заправкой и осторожно перемешайте.
Посыпьте сыром перед подачей.
Курица капрезе - это блюдо, вдохновленное классическим итальянским салатом "Капрезе", которое сочетает в себе сочное куриное филе, свежие помидоры, моцареллу и базилик. Все это обычно запекается или готовится на сковороде и подается с бальзамическим соусом или глазурью.
Понадобятся такие ингредиенты:
По желанию можно использовать соус песто для смазывания хлеба.
Курицу посолите, поперчите и обжарьте на сковороде с небольшим количеством оливкового масла до золотистой корочки и нарежьте тонкими ломтиками.
Помидоры и моцареллу нарежьте кружочками, по желанию поджарьте хлеб на гриле или тостере. Смажьте хлеб песто и выложите слоями курица, помидор, моцареллу и листья базилика.
Сбрызните немного оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Закройте сэндвич вторым куском хлеба и слегка прижмите.
Этот салат прекрасно подходит в качестве гарнира, легкого ужина.
Ингредиенты:
Смешайте в миске черную фасоль, кукурузу, болгарский перец, помидоры, лук и зелень.
Приготовьте заправку: смешайте сок лайма, оливковое масло, соль, перец и (по желанию) чеснок и чили. Полейте заправкой салат и осторожно перемешайте.
Дайте настояться 10-15 минут в холодильнике для лучшего вкуса.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Today и Shuba.