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Улюблена страва Кріштіану Роналду, яку легко приготувати вдома: рецепт бакаляу-а-браш

Середа 14 травня 2025 15:30
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Улюблена страва Кріштіану Роналду, яку легко приготувати вдома: рецепт бакаляу-а-браш Рецепт улюбленої страви Кріштіану Роналду (фото: instagram.com/cristiano)
Автор: Тетяна Самарук

Кріштіану Роналду не лише один із найуспішніших футболістів у світі, а й поціновувач традиційної португальської кухні. Однією з його улюблених страв є бакаляу-а-браш - ніжне поєднання тріски, картоплі та яєць, яке легко приготувати вдома.

Якщо ви хочете спробувати те, що надихає Роналду, то тримайте простий рецепт улюбленої страви зірки від РБК-Україна (проект Styler).

Бакаляу-а-браш: рецепт улюбленої страви Роналду

Цю страву вважаються справжньою подорожжю до сонячної Португалії. Блюдо покорило серця багатьох своїм неповторним смаком та простотою приготування.

У перекладі з португальської "бакаляу" означає "тріска", а "а-браш" - це особливий спосіб приготування.

Інгредієнти для бакаляу-а-браш

Щоб приготувати 4 порції страви, знадобляться такі продукти:

  • цибуля - 2 шт.
  • к - 200 г
  • з - 4 шт.
  • я - 5 шт.
  • м - 50 г
  • - 20 г
  • філе тріски - 500 г
  • - 300 мл
  • - 50 мл

Як готувати бакаляу-а-браш

Почистіть картоплю, наріжте її максимально тонкою соломкою, промийте водою та процідіть. Далі опустіть картоплю в киплячу олію (170°C) та потримайте там до 30 секунд або до утворення золотаво-коричневої скоринки.

Після цього почистьте і наріжте тоненькими скибочками цибулю й часник. Тріску також наріжте невеликими шматками. У каструлю з водою додайте спеці, покладіть туди рибу та лишіть на 10 хвилин.

У каструлю влийте оливкову олію, покладіть нарізану цибулю, лавровий лист та тушкуйте на середньому вогні 2-3 хвилини. Коли цибуля стане м’якою, то додайте часник і перемішайте.

Розбийте в миску яйця та збийте вінчиком. Коли часник у каструлі стане трохи коричневим, додайте збиті яйця та постійно перемішуйте.

Додайте рибу та перемішуйте далі, доки яєчна суміш не почне застигати. В кінці додайте картоплю в каструлю з рибою та посипте петрушкою.

Це страва, яку в Португалії подають у найкращих ресторанах, але її аромат легко створити у власній кухні. Хто зна, можливо, саме бакаляу-а-браш надає Роналду ту саму енергію, яка допомагає йому забивати голи навіть після 40-ка.

Улюблена страва Кріштіану Роналду, яку легко приготувати вдома: рецепт бакаляу-а-брашУлюблена страва Кріштіану Роналду, яку легко приготувати вдома: рецепт бакаляу-а-брашБакаляу-а-браш (фото: кадр з відео)

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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Goal.com, Shuba.ua та YouTube-канал американського кулінара Паулу Олівейра.

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