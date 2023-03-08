Смачно та просто! Неймовірно легкий рецепт брауні без борошна та масла

Що вам знадобиться

Очищені банани – 500 г (4-5 шт.)

Яйця – 4 шт.

Мед (або цукор) – 2 ст. ложки

Ванілін - щіпка

Какао - 120 г

Розпушувач - 2 ч. ложки

Як приготувати брауні

Кулінарка рекомендує використовувати для брауні банани, що дозріли, і навіть трохи перезрілі - аромат тоді буде яскравішим. Банани потрібно нарізати шматочками, додати яйця та мед. Якщо банани досить солодкі, можна обійтися без додаткового підсолоджувача.

Далі всю масу слід подрібнити блендером до однорідного стану. В отриману масу висипаємо какао, яке не лише надає шоколадного смаку, а й замінює борошно. А також додаємо розпушувач. Перемішуємо масу і ще раз перебиваємо блендером, щоб не було грудочок.

Форму для випікання застеляємо пергаментним папером і виливаємо отриману масу. Лопаткою акуратно вирівнюємо та розподіляємо у формі.

А потім відправляємо до розігрітої духовки. Випікаємо близько 1 години при температурі 160 градусів.

Дістаємо брауні з духовки та даємо охолонути. А поки - робимо глазур. Беремо чорний шоколад та вершки 20%. Розтоплюємо інгредієнти у мікрохвильовій печі короткими імпульсами.

Теплою глазур'ю змащуємо брауні та даємо повністю охолонути. А потім можна нарізати десерт на порції.