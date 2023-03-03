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Як приготувати ідеальні сирники без яєць: будуть повітряними, як хмарка

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П'ятниця 03 березня 2023 08:31
Як приготувати ідеальні сирники без яєць: будуть повітряними, як хмарка Рецепт ідеальних сирників без яєць (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Сирники – одна з найпопулярніших страв у світі. Вони чудово підходять для сніданку, вечері та їх дуже люблять діти. У багатьох кулінарів є проблема – сирники виходять важкі та забиті. Але це можна легко виправити.

Як приготувати пишні, ніжні, легкі та корисні сирники з мінімальною кількістю борошна – читайте у рецепті нижче.

Що вам знадобиться

  • Сир сухою жирністю 5% або 9% - 500 г
  • Банан – 1 шт.
  • Борошно - 2 ст. ложки (можна взяти трохи більше, залежить від вологості сиру та ваги банана)
  • Цукор – 1 ст. ложка

Як приготувати сирники

Якщо сир не дуже сухий, його потрібно трохи віджати. Для цього складіть його в марлю і трохи стисніть, щоб зайва волога пішла. Можна залишити над мискою в друшляку, щоб рідина могла стекти.

Потім сир потрібно перебити у блендері разом із бананом – до однорідної маси.

Додайтедобавляйте в сир цукор і борошно і ретельно вимішайте. Якщо маса добре тримає форму, то може вистачити й 1 ложки борошна.

Якщо тісто дуже рідке і сирники не ліпляться, додайте ще трохи борошна і добре вимісіть тісто.

Поверхню присипте борошном і починайте формувати руками сирники. Вони мають добре тримати форму.

Поставте сковороду на вогонь, додайте трохи олії та трохи вершкового, дайте йому нагрітися. Потім викладайте сирники та смажте до рум'яної скоринки 3-4 хвилини з кожного боку на помірному вогні. Можна накрити сковороду кришкою, щоби сирники добре пропеклися всередині.

Готові сирники викладайте спочатку на паперовий рушник, щоб зайвий жир увібрався.

Подавати готові сирники можна з будь-яким соусом, сметаною, варенням, медом.

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рецепт приготування страв сирники