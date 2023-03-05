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Найдешевший медівник на кефірі: без масла, сметани і випікання коржів

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Неділя 05 березня 2023 07:55
Найдешевший медівник на кефірі: без масла, сметани і випікання коржів Як приготувати медівник на кефірі (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Медівник на кефірі готувати дуже просто і дешево. До складу такого тортика не входять вартісні інгредієнти, такі як масло чи сметана, а до чаю він смакуватиме відмінно.

Рецептом поділилася в YouTube кулінарка Лілія Цвіт.

Інгредієнти на форму 20х20х5:

  • яйця - 2 шт.
  • цукор - 50 г
  • мед - 120 г
  • кефір - 120 мл
  • сода - 1 ч. л.
  • борошно - 200 г
  • родзинки - 70 г

Покрокове приготування

До яєць додайте цукор, збийте, щоб маса збільшилася в об'ємі і посвітлішала. Додайте мед, продовжуйте збивати.

Далі додайте кефір та соду, її гасити не треба. Додайте просіяне борошно, спеції для пряників (або корицю), родзинки.

Тісто має вийти доволі рідким, стікати з лопатки.

Вилийте тісто у форму, змащену маслом і застелену пергаментом. Випікайте близько 40 хвилин при температурі 170 градусів.

Готовий остиглий медівник можна посипати цукровою пудрою.

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