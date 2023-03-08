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Вкусно и просто! Невероятно легкий рецепт брауни без муки и масла

Как приготовить брауни без муки и масла (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Брауни любят взрослые и дети, и не удивительно - этот шоколадный десерт быстро стал популярным. Приготовить брауни совсем не сложно и уже есть много рецептов, которые понравятся даже тем, кто старается похудеть.

Как приготовить брауни без муки и масла, рассказала на своем YouTube-канале известная кулинарка Лилия Цвит.

Что вам понадобится

  • Очищенные бананы - 500 г (4-5 шт.)
  • Яйца - 4 шт.
  • Мед (или сахар) - 2 ст. ложки
  • Ванилин - щепотка
  • Какао - 120 г
  • Разрыхлитель - 2 ч. ложки

Как приготовить брауни

Кулинарка рекомендует использовать для брауни дозревшие бананы и даже немного перезревшие - аромат тогда будет ярче. Бананы нужно нарезать кусочками, добавить яйца и мед. Если бананы достаточно сладкие, то можно обойтись без дополнительного подсластителя.

Далее всю массу нужно измельчить блендером до однородного состояния. В полученную массу высыпаем какао, которое не только придает шоколадный вкус, но и заменяет муку. А также добавляем разрыхлитель. Перемешиваем массу и еще раз перебиваем блендером, чтобы не было комочков.

Форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой и выливаем полученную массу. Лопаточкой аккуратно выравниваем и распределяем в форме.

А потом отправляем в разогретую духовку. Выпекаем около 1 часа при температуре 160 градусов.

Достаем брауни из духовки и даем остыть. А пока - делаем глазурь. Берем черный шоколад и сливки 20%. Растапливаем ингредиенты в микроволновой печи короткими импульсами.

Теплой глазурью смазываем брауни и даем полностью остыть. А потом можно нарезать десерт на порции.

Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить самый дешевый медовик на кефире.

А еще рассказывали о том, как сделать легкие и воздушные сырники без яиц.

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