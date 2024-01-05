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Смачний та ситний сніданок з вчорашнього хліба: простий покроковий рецепт

Як приготувати смачні гарячі бутерброди (фото: кадр з відео)
Автор: Тетяна Самарук

Якщо залишився вчорашній хліб або батон, то можна приготувати приготуйте смачний і легкий сніданок. Він буде ситним та сподобається усій родині.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Апетитна мелодія".

Список інгредієнтів

Якщо у вашому холодильнику є ковбаса, сир і хліб, то приготуйте дуже простий сніданок - гарячі бутерброди. Знадобиться мінімум часу на приготування.

Для приготування потрібні такі інгредієнти:

  • хліб
  • ковбаса - 250 г
  • сир - 150 г
  • масло вершкове - 60 г
  • яйця курячі - 4 шт.
  • зелень - 20 г

Варто зазначити, що інгредієнти можна замінити на інші, які вам більше подобаються.

Легкий спосіб приготування

Спочатку хліб або батон розріжте горизонтально навпіл, в кожній половинці добре притисніть м’якуш. Далі деко застеліть пергаментом та викладіть на нього хліб.

Ковбасу наріжте кружальцями та розкладіть їх на половинках хліба. Яйця збийте з сіллю та акуратно вилийте на ковбасу.

Зверху все посипте тертим сиром і подрібненою зеленню. Запікайте при температурі 180°C 10-15 хвилин.

Як приготувати гарячі бутерброди (скриншот)

 

Раніше ми повідомляли, як легко приготувати яйця пашот без каструлі.

Також читайте, що канапки зі шпротами можна приготувати абсолютно по-новому.

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