Смачний та ситний сніданок з вчорашнього хліба: простий покроковий рецепт

Список інгредієнтів

Якщо у вашому холодильнику є ковбаса, сир і хліб, то приготуйте дуже простий сніданок - гарячі бутерброди. Знадобиться мінімум часу на приготування.

Для приготування потрібні такі інгредієнти:

хліб

ковбаса - 250 г

сир - 150 г

масло вершкове - 60 г

яйця курячі - 4 шт.

зелень - 20 г

Варто зазначити, що інгредієнти можна замінити на інші, які вам більше подобаються.

Легкий спосіб приготування

Спочатку хліб або батон розріжте горизонтально навпіл, в кожній половинці добре притисніть м’якуш. Далі деко застеліть пергаментом та викладіть на нього хліб.

Ковбасу наріжте кружальцями та розкладіть їх на половинках хліба. Яйця збийте з сіллю та акуратно вилийте на ковбасу.

Зверху все посипте тертим сиром і подрібненою зеленню. Запікайте при температурі 180°C 10-15 хвилин.

Як приготувати гарячі бутерброди (скриншот)