Канапки зі шпротами можна приготувати по-новому: рецепт новорічної закуски
На новорічний стіл усі готують улюблені страви. Зокрема, часто готують канапки зі шпротами, вершковим маслом і огірком. Однак, таку закуску можна приготувати по-новому.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Смачна сторінка".
Список інгредієнтів
Такі канапки можна оригінально приготувати. Все ті ж інгредієнти й той самий смак, але в новій подачі.
Для приготування підготуйте такі інгредієнти:
- хліб тостовий - 4 скибки
- шпроти - 8 шт.
- огірок - 1 шт.
- твердий сир - 80 г
- майонез 67% - 2 ст.л
- часник сушений - 0,5 ч.л
Легкий спосіб приготування
Спочатку скибочки тостового хліба розкачайте качалкою, щоб вони стали м’якими й гнучкими. Потім розріжте їх по діагоналі на два трикутники. Кінці кожного трикутника з’єднайте та зафіксуйте зубочистками.
Заготовки з хліба відправте підсушитися у духовку, розігріту до 180°C, на 8-10 хвилин.
Після цього сир натріть на дрібній терці, додайте часник, майонез і перемішайте. З хліба вийміть зубочистки і чайною ложкою наповніть їх сирною начинкою.
У кожну хлібну заготовку вставте шпрот хвостиком догори. В кінці огірок наріжте тонкими слайсами, скрутіть їх рулетиками та вставте в бутерброди поруч зі шпротами.
Бутерброди зі шпротами (скриншот)
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