ua en ru
Чт, 04 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як легко приготувати яйця пашот без каструлі: цікавий лайфхак з мережі

Четвер 04 січня 2024 14:38
UA EN RU
Як легко приготувати яйця пашот без каструлі: цікавий лайфхак з мережі Як приготувати яйця пашот (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Яйце пашот - це техніка приготування яйця, при якому білок відварюється, а жовток стає рідким і кремоподібним. Зазвичай під час приготування потрібна каструля, але існує більш простий спосіб приготування.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на лайфхак з TikTok.

Як приготувати яйця пашот

У мережі заявили, що мультипіч, або ж аерофритюрниця -найкращий варіант для яєць пашот.

В результаті такого кулінарного трюку виходить ідеально кругле та добре приготовлене яйце з рідким жовтком і твердим білком навколо нього.

Для такого способу знадобиться: дві скляні баночки, два яйця й трохи олії. В баночки додайте по краплині олії, влийте гарячу воду та вбийте по яйцю.

Відправте баночки в мультипіч і готуйте 6 хвилин при 200 °C. В кінці треба злити воду, обережно ножем пройтися краями баночок і дістати яйця.

@air.fryeruk AIR FRYER POACHED EGGS #airfryer #airfryerrecipes #airfryeruk #explore #roast #airfryeruktips #viral #airfryerukblogger #eggs original sound - AIR FRYER RECIPES

Помилки під час відварювання яєць

Під час варіння яєць багато хто допускає помилки, через що вони погано чистяться і стають гумовими.

Одними з найпоширеніших помилок приготування яєць є:

  • відварювання яєць, у яких тріснула шкарлупа
  • приготування яєць у каструлі з тонкими стінками і не глибоким дном
  • дуже мало води в каструлі
  • відварювання яєць без додавання солі
  • занадто великий вогонь під час відварювання
  • очищення холодних яєць

Раніше ми повідомляли, чи чекає на українців дефіцит яєць.

Також читайте, як приготувати фаршировані яйця по-японськи.

Читайте РБК-Україна в Google News
яйця приготування