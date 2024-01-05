Вкусный и сытный завтрак из вчерашнего хлеба: простой пошаговый рецепт

Список ингредиентов

Если в вашем холодильнике есть колбаса, сыр и хлеб, то приготовьте очень простой завтрак - горячие бутерброды. Понадобится минимум времени на приготовление.

Для приготовления требуются следующие ингредиенты:

хлеб

колбаса - 250 г

сыр - 150 г

масло сливочное - 60 г

яйца куриные - 4 шт.

зелень - 20 г

Следует отметить, что ингредиенты можно заменить другими, которые вам больше нравятся.

Легкий способ приготовления

Сначала хлеб или батон разрежьте горизонтально пополам, в каждой половинке хорошо прижмите мякоть. Затем противень застелите пергаментом и выложите на нее хлеб.

Колбасу нарежьте кружочками и разложите на половинках хлеба. Яйца взбейте с солью и аккуратно вылейте в колбасу.

Сверху все посыпьте тертым сыром и измельченной зеленью. Запекайте при температуре 180°C 10-15 минут.

Как приготовить горячие бутерброды (скриншот)