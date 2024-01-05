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Вкусный и сытный завтрак из вчерашнего хлеба: простой пошаговый рецепт

Как приготовить вкусные горячие бутерброды (фото: кадр из видео)
Автор: Татьяна Самарук

Если остался вчерашний хлеб или батон, то можно приготовить вкусный и легкий завтрак. Он будет сытным и понравится всей семье.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Апетитна мелодія".

Список ингредиентов

Если в вашем холодильнике есть колбаса, сыр и хлеб, то приготовьте очень простой завтрак - горячие бутерброды. Понадобится минимум времени на приготовление.

Для приготовления требуются следующие ингредиенты:

  • хлеб
  • колбаса - 250 г
  • сыр - 150 г
  • масло сливочное - 60 г
  • яйца куриные - 4 шт.
  • зелень - 20 г

Следует отметить, что ингредиенты можно заменить другими, которые вам больше нравятся.

Легкий способ приготовления

Сначала хлеб или батон разрежьте горизонтально пополам, в каждой половинке хорошо прижмите мякоть. Затем противень застелите пергаментом и выложите на нее хлеб.

Колбасу нарежьте кружочками и разложите на половинках хлеба. Яйца взбейте с солью и аккуратно вылейте в колбасу.

Сверху все посыпьте тертым сыром и измельченной зеленью. Запекайте при температуре 180°C 10-15 минут.

Как приготовить горячие бутерброды (скриншот)

 

Ранее мы сообщали, как легко приготовить яйца пашот без кастрюли.

Также читайте, что бутерброды со шпротами можно приготовить совершенно по-новому.

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