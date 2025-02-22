Смачний та ніжний пиріг нашвидкуруч: побалуйте рідних десертом

Начинку для цього пирога ви можете обрати на свій смак - це можуть бути ягоди, яблука, консервовані овочі, й навіть ананаси.

Що вам знадобиться:

Яйця - 3 шт.

Цукор - 200 г

Сіль - дрібка

Ванілін - до вашого смаку

Масло - 75 г

Сметана - 150 г

Розпушувач - 10 г

Борошно - 240 г

Фрукти, ягоди, ананаси консервовані - 350 г

Як приготувати ніжній пиріг

Яйця зі звичайним та ванільним цукром та сіллю збиваємо міксером до того, як маса не стане білою та не збільшиться в об'ємі. Далі додаємо сметану та розтоплене масло кімнатної температури.

Ще раз збиваємо міксером до однорідної маси. Додаємо усі сухі інгредієнти та вимішуємо тісто.

Ананаси, фрукти чи ягоди відділяємо від сиропу, нарізаємо шматочками. Викладаємо начинку на тісто і добре його перемішуємо.

Форму застеляємо пергаментом, викладаємо на нього тісто й за допомогою лопатки вирівнюємо. Ставимо у духовку та випікаємо 35 хвилин при температурі 180 градусів.

Перед подачею можна посипати цукровою пудрою та обов'язково потрібно остудити.