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Ніжні сирні булочки з мармеладом: смакота, яка просто тане у роті!

П'ятниця 21 лютого 2025 07:43
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Ніжні сирні булочки з мармеладом: смакота, яка просто тане у роті! Як приготувати ніжні сирні булочки з мармеладом (Кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Пухкенькі та смачні булочки, до складу входить ніжний сир та шматочки мармеладу - ідеальне доповнення до чаю, кави чи гарячого шоколаду в останні дні зими. Готуються вони дуже легко, швидко й усі продукти для рецепту доступні.

Як готувати ніжні сирні булочки з мармеладом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Smachenke.

Що вам знадобиться:

  • Сир кисломолочний - 300 г
  • Кефір - 120 г
  • Борошно - 400 г
  • Яйце - 1 шт.
  • Цукор - 50 г
  • Сода - 1 ч. ложка
  • Олія - 60 г
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Мармелад - 300 г

Як готувати сирні булочки з мармеладом

У мисці змішуємо одне яйце, звичайний цукор та ванільний, додаємо сіль та збиваємо до повного розчинення інгредієнтів.

Сир перетираємо через сито та додаємо в яєчну суміш, добре перемішуємо.

Вливаємо у суміш олію та кефір, змішуємо. Додаємо частину борошна та соду, замішуємо тісто. Потім поступово вводимо залишки борошно і починаємо вимішувати тісто руками. Робимо це не менше 5 хвилин.

Ділимо тісто на колобки по 85 грамів кожний. Колобки розкочуємо у коржики завтовшки 2-3 мм. Мармелад подрібнюємо і викладаємо его на поверхню тіста.Ніжні сирні булочки з мармеладом: смакота, яка просто тане у роті!Скриншот

Згортаємо коржики в рулети так, щоб начинка була всередині. Ділимо такий рулет уздовж, не доходячи до кінця. Складаємо з двох кінців косичку і згортаємо її у равлика. Кінець равлика ховаємо всередину.Ніжні сирні булочки з мармеладом: смакота, яка просто тане у роті!Скриншот

Застеляємо деко пергаментом і викладаємо булочки на відстані одна від одної. Змащуємо булочки яйцем та запікаємо 25-30 хвилин при 180 градусах.Ніжні сирні булочки з мармеладом: смакота, яка просто тане у роті!Скриншот

Подавати булочки охолодженими. Мармелад за бажанням можна замінити на родзинки або горіхи.

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