Вкусный и нежный пирог на скорую руку: побалуйте родных десертом

Начинку для этого пирога вы можете выбрать на свой вкус - это могут быть ягоды, яблоки, консервированные овощи, и даже ананасы.

Что вам понадобится:

Яйца - 3 шт.

Сахар - 200 г

Соль - щепотка

Ванилин - по вашему вкусу

Масло - 75 г

Сметана - 150 г

Разрыхлитель - 10 г

Мука - 240 г муки

Фрукты, ягоды, ананасы консервированные - 350 г

Как приготовить нежный пирог

Яйца с обычным и ванильным сахаром и солью взбиваем миксером до того, как масса не станет белой и не увеличится в объеме. Далее добавляем сметану и растопленное масло комнатной температуры.

Еще раз взбиваем миксером до однородной массы. Добавляем все сухие ингредиенты и вымешиваем тесто.

Ананасы, фрукты или ягоды отделяем от сиропа, нарезаем кусочками. Выкладываем начинку на тесто и хорошо его перемешиваем.

Форму застилаем пергаментом, выкладываем на него тесто и с помощью лопатки выравниваем. Ставим в духовку и выпекаем 35 минут при температуре 180 градусов.

Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой и обязательно нужно остудить.