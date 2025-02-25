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Смачний та корисний сніданок за півгодини: готуємо заливний пиріг з капустою на сковороді

Вівторок 25 лютого 2025 07:45
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Смачний та корисний сніданок за півгодини: готуємо заливний пиріг з капустою на сковороді Як приготувати смачний та корисний пиріг з капустою на сковороді (фото: 1000.menu)
Автор: Анна Шиканова

М'який, соковитий та смачний пиріг з капустою можна швидко приготувати на сковороді. Такий пиріг буде до смаку усім членам родини, інгредієнти дуже прості й спосіб приготування дуже легкий.

Як приготувати заливний пиріг з капустою на сковороді, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відеоканал в YouTube "Просто смачно".

Що вам знадобиться:

  • Цибуля - 1 шт.
  • Морква - 1 шт.
  • Капуста - 300 г
  • Томатна паста - 1 ст. ложка
  • Олія для смаження
  • Лавровий лист - 1 шт.
  • Сіль - 1/3 ч. ложки
  • Цукор - дрібка

Для тіста:

  • Яйця - 2 шт.
  • Сметана або кефір - 200 г
  • Сіль - ¼ ч. ложки
  • Цукор - ¼ ч. ложки
  • Борошно - 120 г
  • Розпушувач - 1 ч. ложка

Як готувати заливний пиріг з капустою на сковороді

Цибулю нарізаємо дрібним кубиком і обсмажуємо до м'якості. Натираємо на крупній тертці моркву та обсмажуємо з цибулею 1-3 хвилини. Додаємо томатну пасту та перемішуємо.

Шинкуємо дрібно капусту та додаємо до овочів. Тушкуємо капусту до м'якості, додаємо лавровий лист, сіль та цукор. Тушкуємо ще 7 хвилин на повільному вогні під кришкою.

У мисці змішуємо сметану, яйця, сіль та цукор. Усі продукти мають бути кімнатної температури. Добре все перемішуємо і додаємо борошно і розпушувач. Замішуємо густе тісто.

Змащуємо сковороду олією, на дно кладемо пергамент. Викладаємо половину тіста, рівномірно розподіляємо по всій поверхні. На тісто за допомогою лопатки викладаємо тушковані овочі, розподіляємо рівномірно.

Зверху на начинку викладаємо другу половину тіста. Накриваємо пиріг кришкою та випікаємо на повільному вогні 15-20 хвилин. Перевертаємо пиріг за допомогою тарілки. Знімаємо пергамент, накриваємо кришкою та готуємо ще 10 хвилин.

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