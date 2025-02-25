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Вкусный и полезный завтрак за полчаса: готовим заливной пирог с капустой на сковороде

Вторник 25 февраля 2025 07:45
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Вкусный и полезный завтрак за полчаса: готовим заливной пирог с капустой на сковороде Как приготовить вкусный и полезный пирог с капустой на сковороде (фото: 1000.menu)
Автор: Анна Шиканова

Мягкий, сочный и вкусный пирог с капустой можно быстро приготовить на сковороде. Такой пирог придется по вкусу всем членам семьи, ингредиенты очень простые и способ приготовления очень легкий.

Как приготовить заливной пирог с капустой на сковороде, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видеоканал в YouTube "Просто смачно".

Что вам понадобится:

  • Лук - 1 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Капуста - 300 г
  • Томатная паста - 1 ст. ложка
  • Масло для жарки
  • Лавровый лист - 1 шт.
  • Соль - 1/3 ч. ложки
  • Сахар - щепотка

Для теста:

  • Яйца - 2 шт.
  • Сметана или кефир - 200 г
  • Соль - ¼ ч. ложки
  • Сахар - ¼ ч. ложки
  • Мука - 120 г муки
  • Разрыхлитель - 1 ч. ложка

Как готовить заливной пирог с капустой на сковороде

Лук нарезаем мелким кубиком и обжариваем до мягкости. Натираем на крупной терке морковь и обжариваем с луком 1-3 минуты. Добавляем томатную пасту и перемешиваем.

Шинкуем мелко капусту и добавляем к овощам. Тушим капусту до мягкости, добавляем лавровый лист, соль и сахар. Тушим еще 7 минут на медленном огне под крышкой.

В миске смешиваем сметану, яйца, соль и сахар. Все продукты должны быть комнатной температуры. Хорошо все перемешиваем и добавляем муку и разрыхлитель. Замешиваем густое тесто.

Смазываем сковороду маслом, на дно кладем пергамент. Выкладываем половину теста, равномерно распределяем по всей поверхности. На тесто с помощью лопатки выкладываем тушеные овощи, распределяем равномерно.

Сверху на начинку выкладываем вторую половину теста. Накрываем пирог крышкой и выпекаем на медленном огне 15-20 минут. Переворачиваем пирог с помощью тарелки. Снимаем пергамент, накрываем крышкой и готовим еще 10 минут.

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