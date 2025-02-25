Вкусный и полезный завтрак за полчаса: готовим заливной пирог с капустой на сковороде

Мягкий, сочный и вкусный пирог с капустой можно быстро приготовить на сковороде. Такой пирог придется по вкусу всем членам семьи, ингредиенты очень простые и способ приготовления очень легкий.

Как приготовить заливной пирог с капустой на сковороде, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видеоканал в YouTube "Просто смачно ".

Что вам понадобится:

Лук - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Капуста - 300 г

Томатная паста - 1 ст. ложка

Масло для жарки

Лавровый лист - 1 шт.

Соль - 1/3 ч. ложки

Сахар - щепотка

Для теста:

Яйца - 2 шт.

Сметана или кефир - 200 г

Соль - ¼ ч. ложки

Сахар - ¼ ч. ложки

Мука - 120 г муки

Разрыхлитель - 1 ч. ложка

Как готовить заливной пирог с капустой на сковороде

Лук нарезаем мелким кубиком и обжариваем до мягкости. Натираем на крупной терке морковь и обжариваем с луком 1-3 минуты. Добавляем томатную пасту и перемешиваем.

Шинкуем мелко капусту и добавляем к овощам. Тушим капусту до мягкости, добавляем лавровый лист, соль и сахар. Тушим еще 7 минут на медленном огне под крышкой.

В миске смешиваем сметану, яйца, соль и сахар. Все продукты должны быть комнатной температуры. Хорошо все перемешиваем и добавляем муку и разрыхлитель. Замешиваем густое тесто.

Смазываем сковороду маслом, на дно кладем пергамент. Выкладываем половину теста, равномерно распределяем по всей поверхности. На тесто с помощью лопатки выкладываем тушеные овощи, распределяем равномерно.

Сверху на начинку выкладываем вторую половину теста. Накрываем пирог крышкой и выпекаем на медленном огне 15-20 минут. Переворачиваем пирог с помощью тарелки. Снимаем пергамент, накрываем крышкой и готовим еще 10 минут.