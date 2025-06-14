Смачний сендвіч з кабачків, який стане вашим улюбленим: готується дуже легко

Рецепт сендвіча з кабачків

Інгредієнти:

кабачок - 1 шт.

терта моцарела

оливкова олія першого віджиму

Для начинки:

вершковий сир

рукола

помідор - 1 шт.

авокадо

копчений лосось або курка

Легкий спосіб приготування

Спочатку наріжте кабачки кружальцями товщиною приблизно 2 сантиметри. Після цього викладіть їх на деко, застелене пергаментним папером, зверху посипте тертою моцарелою та випікайте 15 хвилин при температурі 180°C.

Дайте їм трохи охолонути та додайте начинку - вершковий сир, руколу, помідор, авокадо до лосось.

Рецепт сендвіча з кабачків (фото: кадр з відео)