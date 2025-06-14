Смачний сендвіч з кабачків, який стане вашим улюбленим: готується дуже легко

Легкий сендвіч з кабачків - ідеальна ідея для літнього перекусу! Простий рецепт, який підкорить навіть найвибагливіших гурманів, поєднує свіжі овочі, ароматні спеції та хрустку скоринку.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал дієтолога Тетяни Лакусти.
Інгредієнти:
Для начинки:
Легкий спосіб приготування
Спочатку наріжте кабачки кружальцями товщиною приблизно 2 сантиметри. Після цього викладіть їх на деко, застелене пергаментним папером, зверху посипте тертою моцарелою та випікайте 15 хвилин при температурі 180°C.
Дайте їм трохи охолонути та додайте начинку - вершковий сир, руколу, помідор, авокадо до лосось.
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