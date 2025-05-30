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Смачний літній десерт без випічки, борошна та яєць: його зможуть приготувати усі

П'ятниця 30 травня 2025 07:45
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Смачний літній десерт без випічки, борошна та яєць: його зможуть приготувати усі Простий рецепт чизкейка без випічки (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Все більше людей обирають легкі та швидкі у приготуванні десерти без термічної обробки. Один із таких варіантів - чизкейк без борошна та яєць. Він готується з мінімуму інгредієнтів, не потребує духовки й залишається смачним і поживним.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як приготувати такий смачний десерт, який точно сподобається кожному.

Список інгредієнтів

Для приготування легкого літнього чизкейка знадобляться такі інгредієнти:

  • печиво "Марія" - 200 г
  • вершкове масло - 80 г
  • сир вершковий - 150 г
  • йогурт - 200 г
  • цукор - 125 г
  • вершки 33-35% - 200 г
  • желатин - 13-15 г
  • екстракт ванілі - 10 г (1 ст. л.)
  • варення полуничне - за смаком
  • форма діаметром 24 см

Легкий спосіб приготування

Спочатку желатин замочуємо у холодній воді та залишаємо, щоб він набух. Печиво потрібно подрібнити, а потім покласти у зручний посуд, додати розтоплене вершкове масло і добре змішати.

Дно форми застеліть пергаментом, висипте підготовлену крихту і рівномірно розподіліть. У посуді змішайте вершковий сир, йогурт, ванільний екстракт і розмішайте.

Желатин розігрійте в мікрохвильовці 20 секунд та вилийте у суміш і перемішайте.

У окремому посуді збийте охолоджені вершки та поступово додавайте цукор. Невеликими порціями додавайте збиті вершки до основної маси.

В кінці вилийте масу у форму, додайте полуничне варення та поставте у холодильник на 3-4 години або можна залишити на ніч. Коли чизкейк застигне, то дістаньте з форми та прикрасьте фруктами.

Смачний літній десерт без випічки, борошна та яєць: його зможуть приготувати усіСмачний літній десерт без випічки, борошна та яєць: його зможуть приготувати усіРецепт чизкейка без борошна та яєць (фото: кадр з відео)

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