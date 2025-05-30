Смачний літній десерт без випічки, борошна та яєць: його зможуть приготувати усі
Все більше людей обирають легкі та швидкі у приготуванні десерти без термічної обробки. Один із таких варіантів - чизкейк без борошна та яєць. Він готується з мінімуму інгредієнтів, не потребує духовки й залишається смачним і поживним.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як приготувати такий смачний десерт, який точно сподобається кожному.
Список інгредієнтів
Для приготування легкого літнього чизкейка знадобляться такі інгредієнти:
- печиво "Марія" - 200 г
- вершкове масло - 80 г
- сир вершковий - 150 г
- йогурт - 200 г
- цукор - 125 г
- вершки 33-35% - 200 г
- желатин - 13-15 г
- екстракт ванілі - 10 г (1 ст. л.)
- варення полуничне - за смаком
- форма діаметром 24 см
Легкий спосіб приготування
Спочатку желатин замочуємо у холодній воді та залишаємо, щоб він набух. Печиво потрібно подрібнити, а потім покласти у зручний посуд, додати розтоплене вершкове масло і добре змішати.
Дно форми застеліть пергаментом, висипте підготовлену крихту і рівномірно розподіліть. У посуді змішайте вершковий сир, йогурт, ванільний екстракт і розмішайте.
Желатин розігрійте в мікрохвильовці 20 секунд та вилийте у суміш і перемішайте.
У окремому посуді збийте охолоджені вершки та поступово додавайте цукор. Невеликими порціями додавайте збиті вершки до основної маси.
В кінці вилийте масу у форму, додайте полуничне варення та поставте у холодильник на 3-4 години або можна залишити на ніч. Коли чизкейк застигне, то дістаньте з форми та прикрасьте фруктами.
Рецепт чизкейка без борошна та яєць (фото: кадр з відео)
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