Ідеальні сирники, які не зашкодять вашій фігурі: готуються без борошна та цукру

Сирники без борошна та цукру - корисна альтернатива класичному рецепту. Ідеально підходять для тих, хто дотримується правильного харчування або слідкує за фігурою.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що варто додавати замість борошна у сирники.

Список інгредієнтів

Для приготування смачного та корисного сніданку знадобляться такі інгредієнти:

500 г кисломолочного сиру

2 яйця

3 ст.л. манки

дрібка солі

Інгредієнти для соусу:

300 г вершків (33-36% жирності)

200 г молока

3-4 ст.л. меду

1 пакетик ванільного цукру

Легкий спосіб приготування

Для приготування сирників змішайте всі інгредієнти в мисці та ретельно вимішайте товкачем до однорідності. Після цього відставте суміш на 30-40 хвилин, манка має ввібрати вологу та набухнути.

Для соусу всі інгредієнти з'єднайте у каструлі та збийте до однорідності вінчиком. Далі поставте на вогонь та майже доведіть до кипіння, постійно помішуючи.

Щоб під час формування сирників вони не липли до рук, використовуйте манку, а не борошно.

На розігріту сковорідку налийте олію та обсмажуйте з обох сторін до золотистого кольору.

На дно широкої каструлі додайте кілька ложок готового соусу, викладіть шар сирників та вилийте іншу частину соусу. Поставте на середній вогонь та доведіть до кипіння.

Сирники вийдуть неймовірно соковитими та точно сподобаються кожному.

Рецепт сирників без борошна та цукру (фото: кадр з відео)