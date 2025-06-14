Вкусный сэндвич из кабачков, который станет вашим любимым: готовится очень легко

Легкий сэндвич из кабачков - идеальная идея для летнего перекуса! Простой рецепт, который покорит даже самых требовательных гурманов, сочетает свежие овощи, ароматные специи и хрустящую корочку.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал диетолога Татьяны Лакусты.
Ингредиенты:
Для начинки:
Легкий способ приготовления
Сначала нарежьте кабачки кружочками толщиной примерно 2 сантиметра. После этого выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой, сверху посыпьте тертой моцареллой и выпекайте 15 минут при температуре 180°C.
Дайте им немного остыть и добавьте начинку - сливочный сыр, руккола, помидор, авокадо и лосось.
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