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Вкусный сэндвич из кабачков, который станет вашим любимым: готовится очень легко

Рецепт вкусного сэндвича из кабачков (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Легкий сэндвич из кабачков - идеальная идея для летнего перекуса! Простой рецепт, который покорит даже самых требовательных гурманов, сочетает свежие овощи, ароматные специи и хрустящую корочку.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал диетолога Татьяны Лакусты.

Рецепт сэндвича из кабачков

Ингредиенты:

  • кабачок - 1 шт.
  • тертая моцарелла
  • оливковое масло первого отжима

Для начинки:

  • сливочный сыр
  • руккола
  • помидор - 1 шт.
  • авокадо
  • копченый лосось или курица

Легкий способ приготовления

Сначала нарежьте кабачки кружочками толщиной примерно 2 сантиметра. После этого выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой, сверху посыпьте тертой моцареллой и выпекайте 15 минут при температуре 180°C.

Дайте им немного остыть и добавьте начинку - сливочный сыр, руккола, помидор, авокадо и лосось.

Рецепт сэндвича из кабачков (фото: кадр из видео)

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