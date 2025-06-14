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Смачний сендвіч з кабачків, який стане вашим улюбленим: готується дуже легко

Субота 14 червня 2025 07:45
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Смачний сендвіч з кабачків, який стане вашим улюбленим: готується дуже легко Рецепт смачного сендвіча з кабачків (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Легкий сендвіч з кабачків - ідеальна ідея для літнього перекусу! Простий рецепт, який підкорить навіть найвибагливіших гурманів, поєднує свіжі овочі, ароматні спеції та хрустку скоринку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал дієтолога Тетяни Лакусти.

Рецепт сендвіча з кабачків

Інгредієнти:

  • кабачок - 1 шт.
  • терта моцарела
  • оливкова олія першого віджиму

Для начинки:

  • вершковий сир
  • рукола
  • помідор - 1 шт.
  • авокадо
  • копчений лосось або курка

Легкий спосіб приготування

Спочатку наріжте кабачки кружальцями товщиною приблизно 2 сантиметри. Після цього викладіть їх на деко, застелене пергаментним папером, зверху посипте тертою моцарелою та випікайте 15 хвилин при температурі 180°C.

Дайте їм трохи охолонути та додайте начинку - вершковий сир, руколу, помідор, авокадо до лосось.

Смачний сендвіч з кабачків, який стане вашим улюбленим: готується дуже легкоСмачний сендвіч з кабачків, який стане вашим улюбленим: готується дуже легкоСмачний сендвіч з кабачків, який стане вашим улюбленим: готується дуже легкоСмачний сендвіч з кабачків, який стане вашим улюбленим: готується дуже легкоСмачний сендвіч з кабачків, який стане вашим улюбленим: готується дуже легкоСмачний сендвіч з кабачків, який стане вашим улюбленим: готується дуже легкоРецепт сендвіча з кабачків (фото: кадр з відео)

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