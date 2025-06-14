Вкусный сэндвич из кабачков, который станет вашим любимым: готовится очень легко

Легкий сэндвич из кабачков - идеальная идея для летнего перекуса! Простой рецепт, который покорит даже самых требовательных гурманов, сочетает свежие овощи, ароматные специи и хрустящую корочку.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал диетолога Татьяны Лакусты.

Рецепт сэндвича из кабачков

Ингредиенты:

кабачок - 1 шт.

тертая моцарелла

оливковое масло первого отжима

Для начинки:

сливочный сыр

руккола

помидор - 1 шт.

авокадо

копченый лосось или курица

Легкий способ приготовления

Сначала нарежьте кабачки кружочками толщиной примерно 2 сантиметра. После этого выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой, сверху посыпьте тертой моцареллой и выпекайте 15 минут при температуре 180°C.

Дайте им немного остыть и добавьте начинку - сливочный сыр, руккола, помидор, авокадо и лосось.

Рецепт сэндвича из кабачков (фото: кадр из видео)