Вкусный сэндвич из кабачков, который станет вашим любимым: готовится очень легко
Рецепт вкусного сэндвича из кабачков (коллаж: РБК-Украина)
Легкий сэндвич из кабачков - идеальная идея для летнего перекуса! Простой рецепт, который покорит даже самых требовательных гурманов, сочетает свежие овощи, ароматные специи и хрустящую корочку.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал диетолога Татьяны Лакусты.
Рецепт сэндвича из кабачков
Ингредиенты:
- кабачок - 1 шт.
- тертая моцарелла
- оливковое масло первого отжима
Для начинки:
- сливочный сыр
- руккола
- помидор - 1 шт.
- авокадо
- копченый лосось или курица
Легкий способ приготовления
Сначала нарежьте кабачки кружочками толщиной примерно 2 сантиметра. После этого выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой, сверху посыпьте тертой моцареллой и выпекайте 15 минут при температуре 180°C.
Дайте им немного остыть и добавьте начинку - сливочный сыр, руккола, помидор, авокадо и лосось.
Рецепт сэндвича из кабачков (фото: кадр из видео)
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