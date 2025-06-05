Смачний пиріг з лаваша і сиру за 10 хвилин: рецепт на швидку руку

Пиріг з лаваша і сиру: рецепт смачної страви

Інгредієнти:

тонкий лаваш - 4 шт.

- 4 шт. вода - 40 мл

вершкове масло - 30 г

Для начинки знадобиться:

твердий сир - 250 г

- 250 г бринза - 200 г

петрушка - 80 г

Заздалегідь на смак перевірте бринзу - вона не повинна бути занадто солоною. Бринзу і сир натріть на крупній тертці. Петрушку вимийте, обсушіть і дрібно наріжте.

Дно і стінки сковороди щедро змастіть вершковим маслом. Лист лаваша викладіть в сковороду, щоб краю звисали. Щоб дно пирога не порвалося і сир не витік, покладіть лаваш у два шари. Поверх розподіліть частину звичайного сиру.

Накрийте сир ще листом лаваша і посипте його частиною бринзи. Поверх бринзи розподіліть частину петрушки.

Повторюючи шари з лаваша і двох видів сиру з зеленню, заповніть всю сковороду, поки з інгредієнтів не залишиться один шматок лаваша і трохи звичайного сиру.

Накрийте пиріг звисаючими краями нижнього лаваша і зверху викладіть останній шматочок лаваша. Посипте тертим сиром, що залишився. У щілини між пирогом і сковородою акуратно влийте воду, щоб вона не потрапила в сам пиріг.

Поставте сковороду на плиту і накрийте кришкою. Готуйте пиріг близько 20-25 хвилин. Сир всередині і на поверхні повинен розплавитися, а вода повністю випаруватися.

Пиріг з лаваша та сиру на сковороді (фото: smak.menu)