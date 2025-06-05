Вкусный пирог из лаваша и сыра за 10 минут: рецепт на скорую руку

Пирог из лаваша и сыра: рецепт вкусного блюда

Ингредиенты:

тонкий лаваш - 4 шт.

- 4 шт. вода - 40 мл

сливочное масло - 30 г

Для начинки понадобится:

твердый сыр - 250 г

- 250 г брынза - 200 г

петрушка - 80 г

Заранее на вкус проверьте брынзу - она не должна быть слишком соленой. Брынзу и сыр натрите на крупной терке. Петрушку вымойте, обсушите и мелко нарежьте.

Дно и стенки сковороды щедро смажьте сливочным маслом. Лист лаваша выложите в сковороду, чтобы края свисали. Чтобы дно пирога не порвалось и сыр не вытек, положите лаваш в два слоя. Поверх распределите часть обычного сыра.

Накройте сыр еще листом лаваша и посыпьте его частью брынзы. Поверх брынзы распределите часть петрушки.

Повторяя слои из лаваша и двух видов сыра с зеленью, заполните всю сковороду, пока из ингредиентов не останется один кусок лаваша и немного обычного сыра.

Накройте пирог свисающими краями нижнего лаваша и сверху выложите последний кусочек лаваша. Посыпьте оставшимся тертым сыром. В щели между пирогом и сковородой аккуратно влейте воду, чтобы она не попала в сам пирог.

Поставьте сковороду на плиту и накройте крышкой. Готовьте пирог около 20-25 минут. Сыр внутри и на поверхности должен расплавиться, а вода полностью испариться.

Пирог из лаваша и сыра на сковороде (фото: smak.menu)