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Смачний яблучний пиріг з 6 інгредієнтів: найшвидший і найдешевший рецепт

Субота 06 січня 2024 14:41
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Смачний яблучний пиріг з 6 інгредієнтів: найшвидший і найдешевший рецепт Як готувати яблучний пиріг (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Взимку багатьом людям хочеться поласувати чимось смачненьким, особливо фруктами та десертами. І якщо вам набридло магазинне печиво, спробуйте приготувати простий та дуже бюджетний пиріг. Для нього вам знадобиться усього лише 3 кисло-солодких яблук та ще 5 дуже простих інгредієнтів.

Як швидко приготувати пиріг з яблуками, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.

Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

  • 3 кисло-солодких яблука
  • 4 яйця
  • 200 грамів цукру
  • 200 грамів соняшникової олії
  • 1 чайна ложка розпушувача
  • 300 грамів пшеничного борошна.

Почнемо готувати смачний яблучний пиріг. Змішайте у великій мисці цукор, яйця та олію. Окремо просійте борошно. Потім почніть поступово вводити його та розпушувач у "перебиті" з олією та цукром яйця. Добре вимішайте тісто та займіться яблуками.

Їх потрібно почистити та натерти. Але не варто подрібнювати яблука у пюре, тому тріть на тертці з найбільшими отворами. За бажанням можете посипати їх корицею.

Смачний яблучний пиріг з 6 інгредієнтів: найшвидший і найдешевший рецептЩо приготувати з яблук (фото: freepik.com)

Після цього додайте яблука до тіста та ретельно усе вимішайте. Паралельно увімкніть духовку, аби вона прогрілася до 180 градусів.

Змажте форму олією або ж просто застеліть її пергаментом. Потім викладіть у неї тісто. Пиріг має випікатися приблизно 50 хвилин, але може бути готовим і раніше. Використовуйте лайфхак із зубочисткою - проткніть тісто і якщо воно не потягнеться за паличкою - страва готова.

Коли пиріг буде готовим, дістаньте його з духовки та дайте йому трохи охолонути. Потім виймайте його з форми. Якщо хочете прикрасити страву - посипте її цукровою пудрою, але пиріг і без того буде гарним.

Раніше ми вже розповідали, як приготувати пиріг з какао та сиром.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як готується салат "Шустрик", який називають серйозним конкурентом "Олів'є".

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