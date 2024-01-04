Пиріг з какао та сиром: найпростіша та смачна випічка до чаю

Приготувати надзвичайно смачній і легкий пиріг з сиром можна дуже швидко. Вам не потрібно буде розкатувати тісто, а усі інгредієнти для цієї випічки дуже доступні. Такий пиріг можна подати гостям або побалувати ним домашніх на свята.

Як приготувати дуже простий та смачний пиріг з сиром, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео кулінарки Юлії Сімончук в Instagram.

Що вам знадобиться:

Борошно - 80 г

Сметана - 2 ст. ложки

Масло - 70 г

Цукор - 70 г

Какао - 2 ст. ложки

Розпушувач - 1 ч. ложка

Яйце - 1 шт.

Для начинки:

Сир кисломолочний - 400-450 г

Яйце - 2 шт.

Масло - 50 г

Крохмаль кукурудзяний - 1 ст. ложка

Цукор - 90 г

Як готувати пиріг

Готуємо тісто: до масла кімнатної температури додаємо цукор і збиваємо до розчинення. Додаємо яйце і ще раз збиваємо. Додаємо просіяне борошно з какао і розпушувачем, перемішуємо.

Для сирної маси всі інгредієнти обʼєднуємо і пробиваємо блендером до однорідної маси.

Викладаємо в форму застелену пергаментом темну масу, далі сирну. Попередньо окремо змішати по 2 ложки темної та сирної маси й викласти зверху на сирний шар як показано на відео.

Випікаємо 35 хвилин при температурі 180 градусів. Виймаємо з форми охолодженим.