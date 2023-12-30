Салат "Шустрик" називають серйозним конкурентом "Олів'є": готується легко і швидко!

Якщо ви втомилися від "Олів'є", але хочете приготувати щось смачне, спробуйте цей дуже смачний та простий рецепт. Салат "Шустрик" вам дуже сподобається, адже він має більш пікантний смак та не потребує багато часу на приготування.

Як приготувати салат, який називають головним конкурентом "Олів'є", розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "Господинька" .

Для приготування вам знадобляться такі продукти:

шинка або копчене м'ясо - 250 г.

консервована квасоля - 250 грамів або одна звичайна банка

консервований горошок - 250 грамів або одна звичайна банка

цибуля - 1 штука

варене яйце - 3 штуки

солоний арахіс - 50 г.

маринований огірок - 150 г.

майонез - на смак.

Для маринування цибулі потрібні такі інгредієнти:

вода 2 ст.л.

оцет столовий - 1 ст.л.

цукор - 1 ч.л.

Почнемо приготування. Наріжте цибулю та замаринуйте її у воді з цукром та оцтом. Залиште усе це приблизно на 15 хвилин, після чого злийте воду.

Шинку та огірки нарізайте кубиками, а варені яйця натріть. Потім змішайте їх з горошком, цибулею, квасолею та арахісом. Залийте це майонезом та ретельно перемішайте.

Перед подачею ви можете викласти салат на тарілку за допомогою роз'ємного кільця або ж саморобної форми з пляшки. Прикрасити "Шустрика" можна тертим яйцем або сиром.